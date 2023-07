Estamos dolidos por la derrota y entendemos a la afición: Pablo Repetto

Pablo Repetto fue claro, querían lograr los tres puntos ante Gallos Blancos, pero jugadas a balón parado terminaron por sepultar sus aspiraciones y debutar en casa con una derrota en el Apertura 2023.

"Lamentablemente, no pudimos, ellos nos terminan convirtiendo en dos balones quietos, que son válidos en el futbol, no repetimos buenos momentos que habíamos tenido en los amistosos, a raíz de eso, en un partido cuando nos convierten, no se veía ventaja para nadie", dijo tras el revés sufrido ante el Querétaro.

Y además añadió: "Es una derrota que no nos esperábamos, pero es futbol, los debuts son difíciles, muchos partidos fueron así, cerrados, con tensión en el juego, pero nos faltó soltura".

Confesó que sabían de antemano, que el partido sería duro, por lo que debían ser cuidadosos y estar atentos a los contragolpes y pelotas quietas, pero fallaron en eso de manera puntual.

"Faltó ser prácticos y no generamos espacios, con pocas situaciones de gol. Estamos dolidos también y entendemos, esperábamos otro resultado, teníamos la obligación, todos conscientes que no estuvimos a la altura el torneo anterior, pero el equipo estuvo tenso, quería revertir todo en un partido", indicó.