'Estaba muy impertinente', Bárbara de Regil tras la 'pelea' de su esposo en la boda de su hermana

La actriz Bárbara de Regil rompe el silencio y niega que su esposo se haya peleado a golpes en la boda de su hermana.

Fue la mañana de este miércoles cuando la revista TVNotas dio a conocer que Fernando Schoenwald, esposo de la actriz, había tenido un fuerte encontronazo con el hermano del novio de Michelle de Regil, su cuñada, esto luego de que dicho hombre se pusiera insistente con Bárbara.

"En la fiesta, ya con unos tragos, quienes conocían a Bárbara desde hace años, querían interactuar con ella y empezaron a decirle 'shot shot' y ella decía que no. Pero le seguían insistiendo, sobre todo José Luis, el hermano de Jacobo (el novio). Esto a su esposo Fernando le molestó mucho y se armó la pelea entre ellos”, habría contado un invitado a la boda.

A pesar de que en ese momento ninguno de los involucrados había dado declaraciones al respecto, la protagonista de Rosario Tijeras fue interceptada por la prensa y le cuestionaron sobre esta polémica

Ahí, Bárbara negó que su esposo se haya peleado a golpes con alguien, pero sí confirmó que "una persona" se estaba poniendo bastante insistente con ella.

"La boda no terminó en sombrerazos. Mi esposo es un rey, es un dandi. No quería hablar de esto, pero había una persona que estaba pasada de copas, que estaba moleste y moleste, que si shot, que si shot", comenzó a contar.

"Oye, perdón, pero, cuando una mujer dice 'no quiero un shot' es no quiere un shot, estaba muy impertinente y mi esposo se paró y simplemente dijo: 'no es no', a esta persona la sacaron de la fiesta, pero por borracha, no hubo ninguna pelea, ni nada de eso", sostuvo.