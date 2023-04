'Estaba muy débil', viuda de Andrés García revela los últimos días del actor antes de morir

Fue la tarde de este martes cuando se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Andrés García a los 81 años de edad.

Tras esto, fue la mañana de este miércoles cuando Margarita Portillo reveló los últimos días que vivió Andrés antes de fallecer, asegurando que se había ido en paz de este mundo.

Durante una entrevista con el matutino Venga la Alegría, la viuda señaló que la semana había iniciado con total normalidad, sin embargo, sí sostuvo que el actor ya estaba demasiado débil y cansado.

"Lo iba a llevar el sábado a hacer una transfusión, pero como era ya tarde, Andrés mejor dijo que ya no, y me lo llevé al hospital el domingo, le hicimos su trasfusión y rápido regresamos", comenzó a declarar. "Estaba muy baja su troglonomina, y ya su cuerpo estaba débil, estaba muy débil, no la estaba pasando bien, estaba comiendo cada vez menos y yo iba viendo como poco a poco se iba agravando la situación".

Para el día lunes, Margarita contó que le había pedido ayuda a su hermana para llamar a un padre y realizar una ceremonia: "El lunes le hablé a mi hermana para que trajera al padre para darle los sontos óleos, Andrés estaba muy inquieto, como desesperado, y fue algo maravilloso como se calmó cuando el padre empezó la ceremonia".

Al finalizar, dio a conocer que Andrés García falleció en la tarde del martes, tal como informó en redes sociales.

"Posteriormente, se quedó dormido, ya no despertó, y también ayer gran parte del día, se nos fue ese mismo día a las 3:07 de la tarde".