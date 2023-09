Esta película fue un fracaso en taquilla pero ahora es tendencia en 'streaming'

La plataforma de streaming HBO Max sigue sumando títulos para ampliar las opciones de entretenimiento a sus suscriptores. Series, películas y documentales forman parte del nutrido catálogo con el que se presenta ante los usuarios y les permite disfrutar de grandes producciones en la comodidad de sus hogares.

Entre las opciones que la plataforma sumó a su catálogo se encuentra una película que fue estrenada en julio de este año pero que fue un fracaso en la taquilla. El filme tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares y concretó una ganancia de poco más de 268 millones en taquilla, por lo que no logró superar las expectativas de sus creadores.

Una película que debes ver

Entre los filmes que HBO Max incorporó se encuentra The Flash, dirigido por Andrés Muschietti a partir de un guion de Christina Hodson. La película tiene en su trama al mundo de los superhéroes como protagonista y fue producida por DC Studios, The Disco Factory y Double Dream.

"Los mundos chocan en Flash cuando Barry usa sus súperpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los eventos del pasado. Sin embargo, cuando el intento por salvar a su familia cambia accidentalmente el futuro, Barry queda atrapado en una realidad donde el General Zod está de regreso y amenaza con destruirlo todo, y ya no hay superhéroes a los que recurrir a no ser que Barry consiga sacar del retiro a Batman y rescatar a un kryptoniano encarcelado... pero no exactamente al que está buscando. Así que, para salvar al mundo en el que está y volver al futuro que conoce, Barry deberá correr por su vida. Pero ¿será capaz de hacer este sacrificio máximo para restablecer el universo?", señala HBO Max en su reseña.

The Flash fue protagonizada por Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Calle, Maribel Verdú, Ron Livingston y Jeremy Irons. Esta película ya está disponible en HBO Max y está teniendo muy buenas repercusiones, a diferencia de lo ocurrido meses atrás con su lanzamiento en las salas de los cines.