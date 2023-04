Esta fue la última vez que Cristian Castro vio a su hija menor Rafaela

Cristian Castro tiene tres hijos de dos relaciones diferentes y ha estado bastante distanciado de ellos. En el caso de su hija menor se ha encontrado con algunos impedimentos para mantener una relación fluida y más cercana, ya que la niña de 8 años vive junto a su madre en Colombia.

De todas formas, el cantante intenta viajar y compartir con Rafaela Castro la mayor cantidad de tiempo que puede porque suele tener compromisos laborales que no puede eludir. La última vez que Cristian Castro compartió con su hija y su expareja fue un momento único que decidieron compartir con el resto del mundo porque los embargó de felicidad a los tres.

Cortesía / Instagram rafaelacastroficial

La última vez que Cristian Castro vio a su hija menor Rafaela y a su ex Paola Eraso fue hace más de un año en febrero del 2022. Según trascendió, el reencuentro se dio en Colombia y los tres estuvieron conviviendo cordialmente y disfrutaron a pleno ese momento.

Cristian Castro no había podido viajar antes a ver y estar con su hija por la pandemia y por otros compromisos laborales que lo obligaron a quedarse en México. Además, hubo una fuerte polémica, ya que el cantante le había organizado un festejo de cumpleaños a la niña al que no fue y su abuela Verónica Castro atacó contra su ex nuera por la actitud de dejarlo plantado.

Finalmente, pudo acomodar su agenda y estar con su hija Rafaela y su ex Paola Eraso, con quien ha tenido sus altibajos en la relación.

Cortesía / Instagram rafaelacastroficial

Desde la cuenta oficial de Rafaela Castro, que manejan y supervisan Cristian Castro y Paola Erado, compartieron las postales del reencuentro.

En primer lugar, una foto en la que se lee escrito con chocolate "Feliz reencuentro" y después una foto de los tres donde se ve a la niña entre sus padres.

Esta misma foto es la que han utilizado para saludar a Cristian Castro por el Día del Padre. El hermoso álbum de fotos del reencuentro familiar dice: "Feliz día" y también tiene un icono de corazón.