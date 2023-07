Esta estrella de Disney Channel abandonó la actuación para dedicarse a cuidar animales

Grey's Anatomy es una serie de drama y mucha medicina que a lo largo de sus 19 temporadas nos ha mostrado historias y personajes de lo más variado. Entre las estrellas que se han hecho presentes en esta superproducción, que ha marcado no solo récords de audiencia, sino también de duración, hemos podido ver actrices como Kay Panabaker.

Esta joven, de 33 años de edad, supo desarrollarse no solo en la serie de médicos, sino que también brilló en otras producciones como Two and a Half Men, Summerland y Beverly Hills Chihuahua 3: Viva la Fiesta, entre otras producciones, en especial con la cadena Disney Channel.

Uno de sus trabajos más conocidos es la película de televisión Diario de una adolescente.

La carrera del actor y de la actriz es variable y llenas de etapas, en las que hay que saber adaptarse, pero muchas veces está llena de sinsabores para sus protagonistas, quienes intentan alcanzar el éxito a todo costa y quedan sumamente desmotivados, por lo que muchas veces deciden dar un vuelco rotundo a su vida.

Una de las que se alejó completamente del foco fue Kay Panabaker quien decidió dedicarse a otras cosas tales como el cuidado de los animales.

Luego de alejarse completamente de los focos, la exestrella de Disney Channel pasó a trabajar en Walt Disney World como cuidadora del zoológico en Animal Kingdom.

Panabaker, que actualmente tiene 33 años, decidió en 2012 que la vida de actriz no era para ella y decidió estudiar zoología: "Ya no tenía ese amor, esa pasión", le dijo a la revista Naperville en 2016 explicando por qué decidió dejar de actuar.

"Mantengo el cuidado, el bienestar, la gestión, el acondicionamiento del comportamiento y el enriquecimiento de nuestros animales y aves", señaló Panabaker al hablar sobre su actual trabajo, cuya pasión lo demostraba desde muy pequeña.