Esta es la única manera en la que Celia Lora estaría dispuesta a convertirse en madre

Celia Lora ya decidió no convertirse en madre, sin embargo, aclara que haría una excepción en caso de que Ricky Martin le solicitase su vientre para tener un bebé, pues la modelo es una ferviente admiradora del boricua desde que era muy joven, a tal grado que llegó a tatuarse la firma del cantante en uno de sus glúteos, y aunque dicha hazaña la realizó cuando todavía era una adolescente, asegura que sigue siendo gran fanática suya.

Este año se cumplen 20 años desde que Celia y Ricky se conocieron en una situación atípica, pues, a diferencia de lo que podríamos creer, la hija de Alex Lora se tatuó el autógrafo del puertorriqueño antes de conocerlo, cuando tenía tan solo 16 años y, de hecho, fue ese tatuaje el que la llevó a tener la oportunidad de convivir con él, en un evento que el intérprete de Livi'n la vida loca ofreció a sus fans en México.

De acuerdo con la historia que Lora ha contado a lo largo de los años, cuando se enteró de que Ricky Martin vendría a México, no se la pensó dos veces y acudió al convivio en el que, si bien, las y los fans de Ricky estaban cerca del cantante, no todas las personas tenían la oportunidad de acercarse y tratarlo personalmente, por lo que Celia ideó la forma en que podría estar cerca del cantante, por lo que identificó el sitio donde se encontraba su manager y, estratégicamente, le pidió tomarse una foto con él.

Luego de que el mánager de Ricky aceptó retratarse a lado de la modelo, Celia le comentó que era una gran seguidora del cantante, pues hasta lo tenía tatuado, confesión que llegó a oídos del intérprete, por lo que expresó sus deseos de conocerla:

"Vi a su manager, me acerqué para decirle: 'Oye, ¿Me puedo tomar una foto contigo?', sí, no sé qué y luego le dije: '¿Le dices que hay una loca que tiene tatuada su firma?'. Ricky lo primero que hizo fue decir: 'Me acaban de decir que hay una chica que tiene tatuada mi firma, que suba'. Así fue como lo conocí", reveló para Ventaneando hace años.

Ahora, que Celia ha hablado abiertamente de su determinación de no tener hijos, no perdió el sentido del humor y contó a las cámaras de "Venga la alegría" que esta decisión podría cambiar de ser que Ricky le pidiera su vientre para tener un bebé, pues asegura que no solo le parece un hombre muy atractivo y con gran talento, sino que, con el paso de los años, ha demostrado ser un excelente ser humano.

"Claro que sí, ¿quién no? Por supuesto que sí, ¡Por supuesto!", dijo entre risas. "Me parece un tipazo, bien buena onda, bien buena persona (...) esa es la explicación del porqué sí", dijo la famosa hija del líder de El Tri.

Además de esta confesión, Celia revela que luego de conocerse, hace dos décadas, ella y Ricky mantienen una buena amistad, pues hace poco se reencontraron en Argentina.

"Le dije: 'Este año, cumplimos 20 años de conocernos', le digo: 'Oye, yo envejezco y todos envejecemos y tú sigues igual de delicioso', siempre le digo pura estupidez, pero lo hago reír, entonces eso está bonito", contó.

Cabe recordar que hace un tiempo, la influencer reveló que ya se había borrado el tatuaje de Ricky a quien, en ese momento, llamó "malagradecido", pues destacó que portar un tatuaje en relación al cantante le hacía publicidad que no merecía, pero tal parece que ese episodio ya quedó atrás y ha vuelto a recuperar la admiración que siente por él.