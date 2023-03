Bryce Dallas Howard está celebrando sus 42 años

No solo la actuación ocupa el tiempo de Bryce Dallas Howard, también la dirección y no de proyectos pequeños, sino de grandes producciones como The Mandalorian. El talento de esta pelirroja se mueve entre varios mundos y, para celebrar su cumpleaños 42, realizamos un repaso por su carrera.

Bryce Dallas Howard nació en Los Angeles, California, el 2 de marzo de 1981. Su carrera comenzó cuando era muy pequeña y con 8 años debutó en la cinta Parenthood junto a Steve Martin, Joaquin Phoenix y Keanu Reeves, entre otros.

Siguieron pequeños papeles en películas importantes como Apolo 13, The Village, Lady in the Water y en 2007 llegó una oportunidad difícil de despreciar y apareció en la tercera entrega de Spider-Man junto a Tobey Maguire y Kirsten Dunst. También ingresó a la franquicia de Terminator Salvation donde dio vida a Kate Connor.

Para 2011 llegó a su vida uno de los papeles más queridos por los seguidores de Bryce Dallas en la película The Help junto a Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, y Jessica Chastain.

Cuatro años después logró el coprotagónico en la cinta Jurassic World junto a Chris Pratt, donde causó gran furor por su papel de Claire Dearing, sobre todo en la escena donde corre enfundada en un par de tacones mientras es perseguida por un dinosaurio.

El éxito fue demoledor y vinieron dos entregas más: Jurassic World: Fallen Kingdom y Jurassic World: Dominion con lo que se colocó en el ojo público.

Este año comienza muy bien para Bryce Dallas Howard, al nuevamente formar parte del equipo de directores de la tercera temporada de The Mandalorian, que se estrenará el primero de marzo a través de Disney+ y que le permitirá a la californiana ratificar que su talento también está detrás de cámaras.

Su relación con Star Wars tiene una larga historia pues su padre, Ron Howard es amigo de George Lucas por lo que dirigir dentro de esta serie ha sido una experiencia gratificante pues se siente como en casa, en especial porque este será su tercer capítulo luego de dirigir Sanctuary en la Temporada 1 y The Heiress en la Temporada 2 y además del Return of the Mandalorian en el spin off The Book of Boba Fett.