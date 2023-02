¡Está de regreso! Teo González vuelve con todo a la Comarca Lagunera

El público lagunero va a reír a carcajadas y todo gracias a Teo González.

Después de varios años de ausencia, “el comediante de la cola de caballo”.

Será el próximo 24 de marzo cuando el artista se presente en la Comarca Lagunera en el Teatro Nazas.

Teo González ha dicho en varias entrevistas con El Siglo de Torreón que le fascina volver a la Comarca Lagunera.

“Siempre es un honor para mí volver a la Comarca Lagunera, en donde me han tratado de maravilla en cada visita”, comentó tiempo atrás.González ha venido en varias ocasiones a la región Se ha presentado en solitario, con Jorge Falcón y Rogelio Ramos.

En esa misma charla que sostuvo con “El Defensor de la Comunidad”, externó que seguirá en los escenarios hasta que su salud y el público lo permitan.

“Mientras Dios me dé vida y salud, hasta que el cuerpo aguante. Ya cuando empiece a chochear y mi voz deje de ser rápida, mejor me voy, para que la gente se acuerde bonito y no causar lástimas”.

González nació en León, Guanajuato, pero en sus primeros años, su familia y él se trasladaron a vivir a Guadalajara, Jalisco.

Es reconocido por su popular forma de imitar el claxon de un Volkswagen Sedan.

Se le puede ver en el video de Los Tucanes de Tijuana, llamado, El tío borrachales, como protagonista.

El 30 y 31 de agosto y primero de septiembre de 2013, celebró su aniversario número 30 de carrera artística, presentándose en el Teatro Galerías de Guadalajara, logrando un récord de taquilla jamás visto para un comediante, acumulando un total de cinco funciones completamente agotadas, presenciando su espectáculo alrededor de nueve mil personas.

Jorge Ortiz de Pinedo lo bautizó como “el comediante de la cola de caballo”, quedando inmortalizado con ese apodo.