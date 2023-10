Esposa de 'Chicote' Calderón responde a polémica indisciplina del jugador en Chivas 

Adriana Castillo es el nombre de la esposa de Cristian “Chicote” Calderón, quien a días de que se anunciara la polémica separación del jugador del plantel de Chivas de Guadalajara por “un grave acto de indisciplina”.

La falta de detalles sobre la sanción a “Chicote” Calderón, así como a Alexis Vega y Raúl Martínez, ha alzado las especulaciones de los aficionados en las redes sociales, apuntando a que los futbolistas habrían ingresado mujeres al hotel de concentración para enfrentar la pasada jornada 10 ante Toluca.

Sin embargo, la pareja de “Chicote” ha decidido pronunciarse ante los comentarios en contra de su relación por “aguantar infidelidades”.

“Nadie está con él por el dinero, necesidad no tengo y nunca la he tenido, no aguantaría cuernos por dinero”, escribió.

Castillo, junto con la pareja de Alexis Vega, se dicen tranquilas por que “la verdad no ha salido a la luz”, y que de ser cierto que sus esposos fueron infieles, “¿por qué no enseñan pruebas?”.

“Dejen de estar chi… y pónganse a trabajar, enfóquense en su vida”, sentenció.