Esperemos que Santos y Necaxa empaten: dice Jorge Ortiz de Pinedo

Este domingo, Santos Laguna se enfrentará al Necaxa y Jorge Ortiz de Pinedo espera que ambos equipos empaten.

Como es sabido, el actor siente un profundo respeto por la Comarca Lagunera y su equipo favorito de toda la vida es el Necaxa, es por eso que, en entrevista con El Siglo de Torreón, comentó que espera y anoten los mismos goles para no entrar en polémicas.

"Deseamos que haya un empate para que nadie se enoje conmigo. Estoy alistándome también para el 14 de octubre que se celebrarán los 100 años del Necaxa con un partido especial en Aguascalientes y ahí estaré yo.

"Para mí, La Laguna es una región fantástica con teatros hermosos y un público hermoso. Espero ir el año que entra con una nueva adaptación de Una familia de diez, espero y me acepten con todo y mi máquina de oxígeno", comentó.

Ortiz de Pinedo siempre tiene en su mente a la Comarca, por eso, cada que emprende un proyecto nuevo, charla con El Siglo de Torreón para dar los detalles a los laguneros por medio de "El Defensor de la Comunidad".

Hoy, además de jugar el Santos contra el Necaxa, se estrenará la nueva temporada de Una familia de diez por Las Estrellas a las 8:00 de la noche, algo que tiene muy contento al artista.

"La décima entrega se estrena este domingo y celebramos 150 programas de TV, no es fácil lograr esta hazaña y menos ahora con tanta competencia, con Cándido Pérez hicimos 300 capítulos, pero eran otros tiempos, no existían las temporadas, hacíamos capítulos hasta donde diera"..

Para el primer actor, Una familia de diez, es un concepto sano, lleno de diversión y que busca unir a las familias.

"Estamos emocionados de que la gente quiera volver a divertirse, recordemos que la risa es el alimento del espíritu. Le estamos ofreciendo a la gente entretenimiento con la misma idea de la familia, pero ahora cambiamos de locación. Todo será en Acapulco, ahora 'Plácido', será jefe por primera vez, ya no será empleado", sostuvo.

Vía telefónica, Jorge mencionó que los personajes ya conocidos se preparan para vivir experiencias muy distintas a las que pasaron en las entregas anteriores.

"Y también contaremos con invitados especiales. Siempre tenemos personajes nuevos y esta vez no será la excepción. Recordemos que Una familia de diez es una comedia de situación, independientemente de la calidad de nuestros fantásticos actores como Eduardo Manzano o Zully Keith, la situación es muy importante en nuestro trabajo".

Con la alegría que le caracteriza, el actor confirmó que, sin duda, "Plácido López" se ha sumado a la lista de sus personajes consentidos como "Cándido Pérez" o "Jorgito del Mazo Geis".

"Empecé en programas como La criada bien criada, Rabo verde, Los Beverly de Peravillo, Dos mujeres en mi casa y luego cayó en mis manos Cándido Pérez, que fue un fenómeno. Después vinieron Los comediantes, Al ritmo de la noche, Durmiendo con mi jefe, La escuelita y pues ahora Una familia de diez, que efectivamente ha sido un 'boom' y le agradezco a 'Placido' todo lo que me está dando hoy en día".

A lo largo de su trayectoria, Jorge Ortiz de Pinedo se ha anotado importantes éxitos profesionales, sin embargo, el actor es claro en decir que no vive del pasado, al contrario, le apuesta al presente y el futuro, es por eso que siempre está dando de qué hablar en el terreno profesional.

"Uno no puede quedarse en el pasado. El que yo siga platicando y sigamos hablando de proyectos, es porque no me he quedado nunca en algo que haya hecho en el pasado. Mientras Dios me permita seguir trabajando, aquí estaré.

"Me gusta hacer muchas cosas, muchos personajes. En lo que respecta a Una familia de diez, mi proyecto más reciente, se ha vuelto imprescindible dentro de la programación y esperamos que así siga", sostuvo.

Durante la charla, salió a relucir la muerte de Benito Castro, un gran amigo de Ortiz de Pinedo, quien, según dijo, lo extrañará siempre.

"A Benito yo lo conocí trabajando en una obra de teatro con su papá, Don Arturo Castro. Benito y yo nos hicimos amigos. Estuvimos juntos en muchos eventos. Yo lo admiraba porque era un 'todólogo'.

"Hace cinco semanas lo vi. Lo invité a un nuevo programa de comedia, pero me dijo que justo estaba por grabar los nuevos capítulos de La Güereja y algo más con María Elena Saldaña. Me da mucha tristeza que se haya ido", relató.

Llega la décima temporada

Cortesía Televisa

Una familia de diez regresa a Las Estrellas con el estreno de su décima temporada.

En esta nueva temporada, mantiene su elenco base conformado por Jorge Ortiz de Pinedo, Eduardo Manzano, Zully Keith, Carlos Ignacio, Andrea Torre, Mariana Botas, María Fernanda García, Moisés Iván Mora y Victoria Viera.

Se agregan los nuevos personajes de "Julián" (Oswaldo Zárate), "Sol" (Wendy Braga) y "Susi" (Luz Edith Rojas) para unirse a la aventura de la familia López durante su forzada estancia en Acapulco.

Ahora, al perder su departamento en la Ciudad de México, los López se ven obligados a viajar a Acapulco para buscar a "Plácido" (Jorge Ortíz de Pinedo) y a "Carlos" (Carlos Ignacio).

Por ello, "Plácido" se llevará la sorpresa de recibir a su familia en el pequeño departamento en el que habita en el puerto de Acapulco y tendrá que aceptar a dos nuevos integrantes, que llegaron para quedarse.

La vida de los López transcurrirá entre su nuevo departamento y el club de playa donde trabajan "Plácido" y "Carlos". Cada miembro de la familia encontrará retos para adaptarse a esta nueva etapa llena de divertidos problemas, amoríos y regresos inesperados. Todo para recordar que, a pesar de todo, la familia es lo más importante.

La nueva temporada de Una Familia de diez es dirigida por Jorge Ortíz de Pinedo y David Villalpando.

Una familia de diez, producción de Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo, estrena por Las Estrellas hoy a las 20:00 horas.