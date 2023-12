Esperan que continúe apoyo a escuela pública con el nuevo secretario de Educación en Coahuila

Arturo Díaz González, secretario general de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en La Laguna, dijo que esperan que Emanuel José de Jesús Garza Fishburn, nuevo secretario de Educación de Coahuila, siga apoyando el buen funcionamiento de la escuela pública e impulse proyectos de inversión para fortalecer la infraestructura física educativa.

Además, buscarán que continúe la capacitación y actualización del personal docente y que haya mejores condiciones económicas para la base trabajadora.

El líder sindical, dijo que espera que en este gobierno se liberen los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal a fin de que ello contribuya a mayores beneficios para el magisterio en los procesos de promoción de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).

"A nosotros nos preocupa lo que va a pasar con mis compañeros maestros porque estamos en procesos de Usicamm en las promociones y ¿cómo se les va a evaluar a los maestros?, ¿con qué elementos?", subrayó.

El secretario comentó que también plantearán al funcionario del estado que se incremente la aportación que hace el gobierno de Coahuila para el ahorro de las personas jubiladas, así como que regresen los anticipos de sueldo que se suspendieron hace dos sexenios.

La Sección 35 aglutina a 26 mil trabajadores activos y jubilados y de ellos, alrededor de 14 mil corresponden a la región Lagunera de Coahuila. Díaz González indicó que en breve solicitarán una audiencia con Garza Fishburn, quien antes de recibir el nombramiento como secretario de Educación del estado, ocupaba el cargo de rector en la Universidad Carolina de Saltillo, institución en la que además es cofundador.

El funcionario, recién publicó en sus redes sociales que había recibido la estafeta por parte del exsecretario de Educación, Francisco Saracho Navarro. Le agradeció su generosidad por ponerlo al tanto y al día y dijo que será un honor continuar con tan significativa labor.

PENDIENTES

Cabe hacer mención que en el tema educativo, está pendiente el litigio por los nuevos libros de texto. Al menos en lo que resta del año, se mantendrá suspendida su entrega y se continuará trabajando con la colección de materiales educativos "Coahuila Educa" que tuvieron un costo superior a los 72 millones de pesos y que fueron financiados con recursos estatales.

Aunque hace casi un mes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional presentada por el Gobierno del Estado contra los LTG, hay otros tres litigios en juzgados federales que impiden la distribución de los mismos.

Uno de los juicios de amparo, interpuesto por la Asociación Estatal de Padres de Familia, fue aplazado por el Tribunal de Circuito en Saltillo hasta el próximo viernes 22 de diciembre del año en curso. Los otros dos juicios de amparo corresponden a un particular y a otra asociación, aunque en su momento, no no se brindaron mayores detalles.