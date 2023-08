Esperan memorial de policías desaparecidos en Torreón

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, se espera se ponga en marcha la construcción de lo que será el memorial para las familias de los uniformados que aún no han sido localizados en Torreón.

Se trata del colectivo Familias por Policías Municipales Desaparecidos, los que se reunirán este 30 de agosto, fecha que declaró la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2010, en el Bosque Venustiano Carranza, en donde se habrá de levantar un memorial para que las familias cuenten con un espacio donde recordarlos, llorarlos y sobre todo, esperar su regreso.

Luz Flores Peña, miembro del colectivo de Policías y Christian Castro, asesor jurídico, detallaron que desde el mes de diciembre del año pasado, se habían entablado pláticas con el Ayuntamiento de Torreón, las cuales se retomaron la semana pasada.

"Desde el inicio de la Administración, empezamos a tener comunicación con el presidente municipal (Román Alberto Cepeda), de hecho desde antes de que rindiera protesta, y con la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández, empezamos a manejar estos temas que tenemos pendientes de los desaparecidos, llámese memorial, la integración de los desaparecidos en pensiones, porque ellos (los policías) siguen siendo trabajadores del Ayuntamiento, y siguen teniendo el derecho de estar en pensiones, entre otros", explicó el asesor jurídico.

Como resultado de esos encuentros, de acuerdo con los representantes del colectivo, se les otorgó un espacio al interior del Bosque Venustiano Carranza, por el acceso de la calle Juan Pablos y avenida Juárez.

"Donde primeramente Dios estará nuestro Memorial para nuestros desaparecidos, que somos madres, y pues no tenemos un espacio donde conmemorar a nuestros desaparecidos, día que no debería de existir. Es un dolor, es el día a día, con esta angustia de dónde quedaron nuestros desaparecidos, qué fue de ellos", dijo Luz Flores, madre de Julio Alberto Villagrana Flores.

Tenía 23 años y era policía de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón. Fue un 21 de marzo de 2011 que no se supo nada de él tras cumplir con su horario habitual de trabajo.

EL PRIMERO EN SU TIPO

De acuerdo con el asesor jurídico, sería el primer memorial en su tipo, "el primer memorial que se entrega para los trabajadores y más para los policías municipales. Entonces ellos nos designan este espacio con la promesa de que nos van a poner unas bancas, otros árboles, plantas para hacerlo más ameno,

Será austero, no lo pedimos grande, por lo mismo porque no queremos que nos no vandalicen, no queremos tener problemas de robo, ninguna situación, simplemente venir y rendir honores cuando se deba, los días cumpleaños y el día internacional de la Desaparición forzada".

Será entonces este 30 de agosto, que se lleve a cabo la entrega y bendición del lugar, en el que esperan que sea en cuestión de días cuando se encuentre listo.