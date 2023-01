Esperamos propuesta de opositores: RAC

El alcalde Román Alberto Cepeda González, consideró que aún no se generan las condiciones propicias para que pueda llevarse a cabo la remodelación integral de la calzada Colón y su ciclovía, por lo que se mantiene el Municipio a la espera de que los opositores a la obra presenten una contrapropuesta.

"Ya veremos nosotros la viabilidad de la obra, hasta ahorita no se ha presentado nada, nosotros presentamos varios, hay opción, seguimos abiertos, pero no podemos detenernos, también, esto no es un tema de capricho, Torreón no se puede detener, yo sigo con la disposición de tener una mejor calzada Colón, pero yo les pediría, a quienes dijeron que no, que vieran la posibilidad del cómo sí", expresó.

El edil aseguró que se continúa trabajando en el desarrollo de otras obras que son necesarias a favor del desarrollo económico y de la movilidad de la ciudad. Citó como ejemplo que está por iniciarse la construcción del nuevo Sistema Vial Villa Florida y se realizan los preparativos de lo que será la obra del Sistema Vial Independencia-Periférico, además de que seguirán los trabajos para mejorar la imagen de la avenida Juárez desde el Diagonal Reforma hasta el Bosque Venustiano Carranza, así como la pavimentación de vías como los bulevares Juan Pablo II y El Tajito, entre otros proyectos.

SUSPENDIDA

Como se informó oportunamente en El Siglo de Torreón, el alcalde suspendió el proyecto para la calzada, ante las inconformidades que encontró la sociabilización, por lo que se anunció que se reasignarían los recursos a otras obras.

Se tenía una proyección de 40 millones de pesos para estos trabajos, por lo que el edil dijo que podrían ser utilizados en otras necesidades que hay en la ciudad. El edil dijo que no se trata de cancelar la obra sino de que se invierta la situación, que los inconformes presenten un proyecto viable para la ciudadanía.

Por otra parte, aunque se canceló el proyecto de la ciclovía, sí se llevará a cabo el arreglo de las banquetas. Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas, declaró que se modificó el proyecto original completo, integral, pero se busca manejar solamente las banquetas, aunque indicó que habría sido lo óptimo la remodelación total.

Informó que se tiene un presupuesto de 4 millones de pesos para estos trabajos, que ya comenzaron a partir del bulevar Constitución, sobre la prolongación Colón.