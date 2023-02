Esperada aparición de Kanye West junto a Rihanna deja la red llena de memes 

La interpretación de All of the lights de Rihanna durante el Super Bowl LVII desató las reacciones de las redes sociales luego de que muchos pensaran que aparecería Kanye West junto a la artista.

La razón es que, dicho tema es originalmente una colaboración entre ambos, sin embargo, tal como lo hizo Lady Gaga en el Super Bowl del año 2017, “Riri” protagonizó sola el espectáculo del medio tiempo, aunque muchos señalan que con su performance le rindió tributo, ya que identificaron que gran parte de la coreografía escénica, y parte de su vestuario, es muy similar al que ha utilizado el rapero en pasadas presentaciones.

Aquí te dejamos las reacciones sobre Kanye y Rihanna tras el Super Bowl:

