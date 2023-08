España vence a Inglaterra y gana su primer Mundial femenil

- España alcanzó ayer la gloria al proclamarse campeona de una Copa Mundial de futbol femenil por primera vez tras un despliegue de solvencia para desdibujar a Inglaterra y conseguir la victoria 1-0.

Olga Carmona anotó el gol del triunfo en el primer tiempo y España sobrellevó el sufrimiento en el complemento para subir al trono al cabo de un mes del torneo en Australia y Nueva Zelanda. Tras la final, la jugadora se enteró del deceso de su padre.

"Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", escribió la jugadora en la plataforma X, antes Twitter.

La Roja se convirtió en la primera selección que ostenta los cetros en las categorías Sub-17, Sub-20 y mayores al mismo tiempo. También se erigió como la quinta campeona en nueve ediciones del Mundial femenil.

Al sonar el silbatazo final, las jugadoras españoles se arremolinaron entre todas frente a su arco. No pararon de bailar hasta la entrega del trofeo, el cual besaron y alzaron bajo una lluvia de confeti dorado.

"Hemos sufrido tanto durante los últimos 12 meses, pero creo que todo tiene una razón de ser", dijo Carmona.

Los dos equipos disputaron su primera final de un Mundial femenil. El triunfo consagró a las españolas en primer gran torneo internacional y vengó una derrota en los cuartos de final ante Inglaterra en el Campeonato Europeo del año pasado, que finalmente ganó el combinado inglés.

Las Leonas llegaron invictas a la final y aspiraban a llevar un trofeo de un mundial a Inglaterra por primera vez desde 1966.

APARECE CARMONA

En un partido abierto y con ocasiones en ambas áreas, el zurdazo de Carmona a los 29 minutos a un pase perfecto de Mariona Caldentey, marcó la diferencia.

Tras anotar ante las inglesas, Carmona se levantó la casaca para mostrar una camiseta con la frase "Merchi". "Lo que hemos conseguido va para la madre de una de mis mejores amigas, que falleció recientemente. He celebrado el gol con su camiseta. Desde aquí se lo dedico a toda la familia con todo el amor", dijo.

Carmona venía de marcar el gol a los 89 minutos con el que La Roja superó 2-1 a Suecia en las semifinales, convirtiéndose en la primera jugadora desde la estadounidense Carli Lloyd en 2015 que anota en ambos duelos de un Mundial.

La Roja tuvo al alcance aumentar la diferencia a los 68' cuando la revisión del VAR señaló un penal por una mano de Keira Walsh, pero el remate de Jenni Hermoso fue atajado por Mary Earps.

EN ASCENSO

España fue de menos a más en el torneo. Tras caer 4-0 ante Japón en el cierre de la fase de grupos, Cata Coll reemplazó a Misa Rodríguez como arquera. La Roja respondió propinándole una goleada 5-1 a Suiza en los octavos de final y siguieron subiendo como la espuma.

"Cuando supimos que íbamos contra Inglaterra en la final, nos pusimos a estudiarlas", dijo Bonmatí, la bujía creativa del mediocampo. "Nos preparamos muy bien y salimos a jugar sintiéndose convencidas de nuestro futbol".

Inglaterra llegó entonada al Mundial tras su consagración en la Euro, pero tuvieron que descartar a tres de sus mejores jugadoras por culpa de lesiones en las rodillas: la capitana Leah Williamson, Fran Kirby y Beth Mead

El técnico de España Jorge Vilda optó por darle la titularidad a Salma Paralluelo, la atacante de 19 años cuyo gol abrió el marcador ante Suecia en las semifinales y que sentenció la victoria en la prórroga ante Países Bajos en los cuartos de final. Todo eso le sirvió para ser galardonada como la mejor jugadora joven del torneo. Earps se llevó el premio a la mejor arquera y Bonmatí el Balón de Oro a la mejor jugadora del Mundial.

Durante todo el torneo, Vilda debió buscar la mejor manera de emplear a Alexia Putellas, las dos veces ganadora del Balón de Oro que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior previo a la Euro del año pasado. Putellas fue suplente en la final.

Putellas ingresó cuando faltaban 15 segundos por jugar, pero se añadieron 13 minutos de descuento.

La concurrencia en el Estadio de Australia en Sydney fue de 75,784 aficionados. La cifra de la final incrementó el récord de concurrencia en el torneo, rozando los 2 millones.