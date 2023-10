La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro informó este viernes que, gracias a la novela La sangre desconocida (Alfaguara, 2022), el escritor lagunero Vicente Alfonso (Torreón, 1977) resultó ganador del Premio Filiberto a la Mejor Novela Negra, el cual será entregado este sábado 21 de octubre en la capital queretana, dentro de la II Semana de Novela Negra F. G. Haghenbeck.

El jurado del certamen estuvo integrado por los escritores Eve Gil, Luis Jorge Boone y Eduardo Antonio Parra.

La sangre desconocida supone “un tejido narrativo manchado con sangre”. Sus 264 páginas revelan tres historias acontecidas en tres lugares distintos (una ciudad estadounidense llamada Camel City, Sinaloa y Guerrero), unidas a través de hilos de sangre, como dijera el título de una novela de Eusebio Ruvalcaba. El autor la reescribió once veces antes de decidir publicarla. Cabe señalar que esta novela ya fue galardonada con el Premio Nacional de Novela Élmer Mendoza 2021, convocado por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

En entrevista vía telefónica, Vicente Alfonso comentó a El Siglo de Torreón que la notificación de este importante premio de novela negra le llegó trabajando. La escritura es una labor de “picar piedra”. En ocasiones recompensa, en otras no. El lagunero compitió en la final del certamen con las novelas Litio (Planeta, 2022), de Imanol Caneyada y Morir al sur (Nitro, 2022), de Gabriel Velázquez Toledo.

“Cuando me llamaron para darme la noticia, le comentaba a los organizadores de la Semana de Novela Negra de Querétaro, que el tener una terna formada por estas tres novelas y hablo, no por lo que me toca, sino por los compañeros de la terna, que eran dos novelas de muy alta factura literaria y que dignifican el género negro. Creo que es un muy buen principio para un premio tener novelas así, para darnos una idea de lo que se está escribiendo en México en el género negro”.

El también colaborador de la revista Siglo Nuevo, indicó que, a un año de su publicación, La sangre desconocida le ha dejado sumas satisfacciones. Entre ellas se encuentran la lectura y retroalimentación con los lectores, en cada feria del libro y ciudad donde la novela se ha presentado.

El premio lleva el nombre de Filiberto por el personaje que aparece en la novela El complot mongol (1969), de Rafael Bernal. Respecto a su interés por la novela negra, Vicente Alfonso dijo se trata de un género que permea desde los recuerdos de su infancia y el ambiente familiar donde fue criado.

“Como he dicho otras veces, soy hijo de abogados. Mi madre fue juez, mi padre tiene una especialidad en criminalística y crecí muy cercano al ambiente de la procuración de justicia, con todo lo que ello implica. Desde niño escuchaba debates, cuál es la mejor manera de depurar, de pulir las sociedades en las que vivimos. Y en la novela están incluidos esos debates”.

Más adelante, Vicente Alfonso también participará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), donde el 28 de noviembre, a las 18:00 horas, será parte de la mesa El largo brazo de la literatura negra, en compañía de Elia Barceló, Lorenzo Silva y Élmer Mendoza.