Escándalos del pasado siguen dejando sin trabajo al actor Héctor Soberón

Héctor Soberón tuvo un año lleno de retos, entre ellos, el fallecimiento de su padre, los problemas de salud de su madre y su divorcio. Aunado a esto, el actor sigue batallando con las secuelas que le dejó el escándalo de hace 20 años, en el que él y su expareja Michelle Vieth estuvieron involucrados, luego de que se filtrara un video íntimo, y que él ha sido responsabilizado por su publicación, pues reconoce que la reputación que le dejó sigue arrebatándole oportunidades de trabajo.

El actor de 56 años fue captado en su arribo a un evento teatral, en el que fue cuestionado por la prensa acerca de cómo cerraría el año, pues a lo largo del 2023 dio a conocer que tras 18 años de matrimonio, se divorciaría de Janet Durón, la madre de sus dos hijas, luego de que su nombre estuviera involucrado en diferentes escándalos, relacionados con la presunta paternidad que ha negado por años, del menor Iker Lutzen, así como por los problemas que aún existen entre él y Michelle Vieth, quien está en búsqueda de que se implemente una Ley en contra de la "pornovenganza".

"Híjole... este año es muy atípico, comencé con la pérdida de mi papá en enero, luego tuvimos algo muy difícil con mi mamá y cierro casi con broche de oro con el divorcio, pero, al final del día bien, estoy viviendo en México, estamos tranquilos, hay que ver para adelante", expresó.

Sin embargo, reconoció que durante las fiestas decembrinas vivirá momentos inciertos debido a que el proceso de divorcio continúa, por lo que no sabe si podrá pasar las festividades a lado de sus hijas.

"Este año no sabes, como estamos en el proceso divorcio, no sabemos cómo va estar; yo creo que Navidad la van a pasar con ella y yo estoy negociando que Año Nuevo la pasen conmigo, no sé... nos tiene que decir el juzgado, lo que ya logramos es firmar el acuerdo de divorcio", expresó, reconociendo que sigue asimilando el dolor que le produjo que su expareja le pidiera que se separaran, pues Janet ya reanudó su relación.

Y aunque el actor no quiso dar nombres, reconoció que las polémicas que vive desde hace 20 años han mermado las posibilidades de que sea contratado para aparecer en la televisión.

Algunas de las polémicas en que Héctor ha estado involucrado tuvieron lugar desde hace 19 años, cuando se filtró un video donde Michelle Vieth aparece sosteniendo relaciones sexuales con un hombre, que Soberón sigue negando que sea él.

Otro de ellos tiene que ver con la insistencia del actor de negar ser el padre de Iker Lutzen, hijo de Brigitte Karen, quien desde hace años ha buscado que el actor reconozca su paternidad.

En este sentido, Soberón pidió que las personas que lo acusan de alguna falta o delito lo hagan en los juzgados y se abstengan de realizar litigios mediáticos, que sólo acaban con la imagen de las personas, tanto laboral como personalmente, como ha sido su caso, pues dijo que nunca se le concedió el derecho de presunción de inocencia, ya que a pesar de que se le ha acusado de diversas cosas, nunca nadie ha presentado una prueba que avale su presunta culpabilidad.

"Cada quien en su conciencia quedará todo lo que ha dicho, la presunción de inocencia en México no existe, eso sí se los puedo decir, y solamente han litigado en prensa, en lugar de litigarlo bien como se debe de hacer, ha habido muchas irregularidades; me ha afectado en mi persona, en mi economía, me ha afectado en mi familia, hay que personas que hoy por hoy sólo levantan la voz y te hunden, me han atacado de una manera que no se debe", expresó.