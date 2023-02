¿Es verdad que Clara Chía fue ingresada al hospital por ataque de ansiedad?

Un medio español dio con el tío de Clara Chía Martí, la nueva pareja de Gerard Piqué, para preguntarle sobre el presunto ataque de ansiedad que habría sufrido hace unos días y por el cual, supuestamente, había sido ingresada a un hospital; sin embargo, el familiar de la joven negó dicha versión y dio su punto de vista acerca del asedio de los medios con respecto a la nueva relación que entabla su sobrina.

La semana pasada se publicó la noticia de que Clara Chía, la joven de 23 años con la que Piqué entabla un noviazgo, había sido hospitalizada por una crisis ansiosa, por lo que diferentes medios y usuarios en las redes sociales especularon que el motivo de su dolencia pudo deberse al escrutinio público al que se ha enfrentado desde que emprendió una relación con el exfutbolista, pero sobre todo, desde el lanzamiento de "Music session #53", la canción en la que Shakira habla de la infidelidad que vivió.

En el transcurso de los días se dijo de todo, algunos medios españoles indicaron que las indirectas de la cantante colombiana ya estaban cobrando factura a Martí, mientras que otros programas de televisión de la región consideraron que era una estrategia para victimizar a la joven, pero ninguna de estas versiones cobró peso pues, al día siguiente del supuesto internamiento, Piqué fue visto con su pareja trasladándose en automóvil y, ambos, lucían con semblantes muy sonrientes, por lo que la inestabilidad emocional de Clara Chía no parecía ser la justificación de su visita al centro médico.

Pero el programa de entretenimiento "Fiesta", del canal español Telecinco, no se quedó con los brazos cruzados y envió a una de sus reporteras al centro de trabajo del padre de Clara Chía, en búsqueda de coincidir con él y cuestionarlo acerca de los verdaderos motivos por los que la joven había sido internada, así como conocer el estado actual en el que se encontraba; sin embargo, la periodista no dio con su progenitor, sino con su tío quien, sorpresivamente, contestó a las interrogantes de la prensa.

La reportera se acercó al tío de Clara Chía pensando que se trataba de su padre pues, en principio, le preguntó si era Luis, a lo que él contesto que no, indicando que él era el tío de la joven, pero eso no fue todo, sino que aseguró que no era verdad que su sobrina hubiera sido hospitalizada y que, en cambio, se trata de una mera especulación.

"Es mentira. No, no ha estado ingresada, completamente mentira".

Además, el tío de Clara Chía aprovechó los micrófonos para compartir lo abrumante que ha resultado para quienes la rodean afrontar el fenómeno mediático en el que está envuelta una de las integrantes de su familia.

"Es un poco alucinante todo, no sabemos de dónde ha salido".

Las declaraciones del tío de la joven coinciden con un video que ya circula donde un paparazzi captó a Piqué y Martí caminando por las calles de Barcelona, en la que el exfubolista se ríe, al igual que la joven, cuando les preguntan sobre el tema de la supuesta hospitalización.