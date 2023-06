'Es una mierd... de persona', Poncho de Nigris arremete en contra de Adal Ramones en La Casa de los Famosos México

Poncho de Nigris no se guardó nada y arremetió en contra de Adal Ramones durante su participación en la Casa de los Famosos México.

En la emisión de esta semana, Poncho de Nigris sorprendió al público y a sus compañeros al arremeter en contra del conductor Adal Ramones, con quien vive una fuerte enemistad desde varios años atrás.

En sus declaraciones, el famoso influencer regiomontano aseguró que Ramones era "una mierda de persona", y que sus programas ya no tenían éxito debido a que "todo en esta vida se regresaba".

"Es una mierda de persona, por eso todo lo que hace; programas y proyectos le va mal, porque fue mierda, fue una mierda de persona, y cuando lo vea, se lo quiero decir en la cara, y quiero que me diga por qué lo hizo, nunca lo entendí", comenzó a decirle a Sergio Mayer.

"Es la ruleta rusa, no puedes hacer eso, pero ahorita que le va mal es porque te portaste ojete con la gente, la vida te lo cobra. Y ahí está de que quiere seguir siendo un niño, con su pinche pelito así de pendejo, y sus zapatitos, eres un puñetas, Adal Ramones".

Tras esto, Poncho recordó aquella vez que Adal arremetió en su contra, esto luego de que Poncho de Nigris fuera contratado por Televisa por allá del año 2003- 2004.

"Iba a una empresa y cuando llego, pues pierdo credibilidad en ese momento, porque dijo: 'ay sí, viene la gran adquisición de Televisa, estamos jodidos', y me acaban de contratar, en lugar de darme la bienvenida, de decirme 'qué bueno, es regio como yo'... a él no lo quieren en Monterrey, porque se vino a México y ya se creía, que la artisteada y la chingada, nadie lo quiere, fue una mierda. También una vez que fuimos a Otro Rollo todos los de Big Bother nos quería hacer ver como pendejos y no nos dejaba hablar".

¿Qué fue lo que dijo Adal Ramones de Poncho de Nigris?

En uno de sus tantos programas, Adal Ramones arremetió en contra de Poncho de Nigris, esto luego de que consiguiera un programa en Televisa en el año 2003.

"Si existiera ahorita la ley de radio y comunicación con la que la SEP da la licencia de locutor, el güey no la pasaba, o sea, qué hace ese güey haciendo tele... ¿Él es la gran adquisición del canal? Estamos jodidos", sostuvo Adal en aquel entonces.