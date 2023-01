'Es una falta de respeto', Bad Bunny se defiende tras arrojar celular de una fan al mar

Fue la tarde de este lunes cuando se comenzó a difundir un polémico video en donde se ve como Bad Bunny arroja el teléfono celular de una fanática al mar.

En el fragmento, el cual se volvió rápidamente viral, se ve al cantante caminando por las calles de República Dominicana junto a un grupo de personas, posteriormente una joven se acerca a él y coloca su celular lista para tomarse una selfie con el reggaetonero.

Sin embargo, las cosas dieron un giro cuando de un momento a otro el cantante toma el celular y termina arrojándolo al mar, dejando a la chica completamente sorprendida.

Este acto generó un sin fin de críticas, en donde fanáticos y usuarios de redes sociales no dudaron en reprobar la actitud del cantante de soberbia y grosera, asegurando que había otras maneras de actuar.

Esta ola de críticas provocaron que a través de sus redes sociales Bad Bunny rompiera el silencio y asegurara que él nunca le iba a negar ninguna fotografía a sus fanáticos, sin embargo, aseguró que no permitiría una falta de respeto por parte de ellos.

"La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo", escribió a través de su cuenta de Twitter.

A pesar de que muchos seguidores estuvieron de acuerdo con las palabras del cantante, asegurando que como todos él también era un ser humano y tenía derecho a negarse a hacer algunas cosas, otros siguen reprobando la actitud de Bad Bunny.

"Que viva Daddy Yankee... Te falta mucho para ser Lider", "No tienes que tirarle el teléfono a nadie", "Opino que no debiste hacerlo porque incluso te venias riendo mientras ella grababa // ESO NO ESTUVO BIEN", "¿Eres el artista #1 del mundo y esperas que la gente no quiera una foto contigo? Pon los pies en la tierra y deja de comportarte como un huelebicho. Si no quieres que se te acerquen con teléfonos dale al instrucción a tu equipo de seguridad, que para eso están. Buen payaso", fueron algunos de los comentarios que se podían leer.