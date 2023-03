'¡Es una canción del Babo y te estabas ahogando!', presentación de 'La Kelly' desata reacciones

Lo que muchos usuarios de Tik Tok y fanáticos del Cártel de Santa estaban esperando, por fin ocurrió. Babo ya reveló, Shorty Party, en colaboración con "La Kelly", la tatuadora y modelo de OnlyFans que además se volvió popular por aparecer en el video explícito que hizo el rapero regiomontano el pasado mes de enero, sin embargo, en esta ocasión las redes volcaron en su contra.

Fue durante una pasada presentación que realizaron ambos en un festiva, donde Kelly quedó expuesta por la falta de aire que sufrió al momento de entonar sus versos, costándole la aparición de Lolita Cortés en los memes, donde juez de La Academia, hace una crítica dura para Jolette.

"Se escuchaba mejor antes de que saliera la rola", "en el concierto no jaló", "su voz no se parece nada", "me dio pena ajena, ni Gabriel Soto se atrevió a tanto", "me estafaron", se lee en los comentarios de la publicación.

(FOTO: ESPECIAL)