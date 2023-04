'Es un trabajo muy sincero', joven lagunera, Alem Zúñiga, promueve su EP titulado Renazco

El talento lo tiene y sus deseos por conectar con la gente son tantos, que planea trabajar bastante para conseguirlos.

Alem Zúñiga es una artista lagunera que escribe sus propias melodías, mismas que le han ayudado a enfrentar sus miedos, tras una depresión que sufrió.

Zúñiga visitó El Siglo de Torreón para ser parte del programa El Sonidero Lagunero y hablar de su propuesta.

Tras cantar sus temas, tomó asiento en el foro y lo primero que respondió fue, ¿Quién es Alem Zúñiga?

"Más que ser alguien, soy todos mis sueños adolescentes, es como un superpoder que me deja atreverme a hacer muchas cosas que hace algunos años jamás me hubiera atrevido realizar, aunque ha sido un proceso lento, creo que llegar a este proyecto de Alem Zuñiga me acerco mucho más a la persona que quiero ser y el lugar donde quiero estar", comentó.

De entre todo su repertorio por ahora, la cantante ha optado por dar a conocer melodías románticas, sin embargo, reveló que en su "set list" también hay de "truenes", de decepciones.

"Ahora mismo le canto al amor, realmente me enamoré mucho y aproveché para escribir estas canciones que también han logrado que me conozca a mí misma; tuve muchos sentimientos encontrados en el último álbum que saqué.

"Aunque claro, también tengo canciones que no he sacado de depresión, de desamor, de autoestima; siempre cosas muy personales, así que realmente estoy muy vulnerada ante la gente que me escucha porque son temas muy sinceros para mí", admitió.

En ese sentido, Alem informó que en las plataformas digitales ya se encuentra su más reciente EP llamado Renazco, cuyas canciones fueron inspiradas en su pareja sentimental.

"Básicamente, conocí al que ahora es mi novio y le escribí todas estas canciones del material, yo ya tenía la idea de ir a grabar por primera vez a estudio y elegimos Otro idioma, como primer sencillo, porque quise empezar mi carrera con una canción linda y hasta ahora pienso que fue la mejor decisión porque vi que la gente la recibió con mucho amor".

Haciendo alusión al título de la producción discográfica, Alem mencionó cómo la música le ha permitido renacer.

"Justo me ayudó a ver mi vida desde otra perspectiva, yo estaba en una depresión muy fuerte cuando comencé a escribir y me ayudó a entender lo que estaba pasando mientras escribía y cantaba, de alguna manera afronté lo que me sucedía".

En cuanto a su sonido, la joven externó que todavía no lo tiene definido.

"Realmente no lo sé, mi productor Ángel dice que es indie alternativo, pero cuando yo llegué al estudio fue una combinación de todos mis gustos musicales que van desde rock, jazz, pop, hasta baladas y r&b así que creo que es una combinación muy extraña", puntualizó.