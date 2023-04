Es un pájaro, es un avión, no... ¡Es Superman!

Para algunos; es un símbolo de esperanza, fortaleza y perseverancia; para otros, es un superhéroe que ha estado en sus libretas, platos, piñatas, figuras o videojuegos. Ese es "Superman" y de cualquier forma todos lo conocemos, desde niños hasta abuelitos. El mítico héroe de DC Comics, integrante también de La Trinidad ("Batman", "Wonder Woman" y él) y de la Liga de la Justicia, cumplió el pasado 18 de abril, 85 años de haber irrumpido en las historietas.

Al llamado "Hombre de Acero" se le vio por primera vez en Action Comics número uno del 18 de abril de 1938. Lo crearon Jerry Siegel y Joe Shuster, quienes lo vendieron a Detective Comics por 130 dólares.

El escudo de la "S"; los colores rojo y azul, el ficticio Planeta "Krypton", La Fortaleza de la Soledad (Lugar donde en ocasiones descansa el héroe y guarda artefactos), la kryptonita, Metrópolis o el Diario el Planeta; son términos relacionados con "Superman" que la gente conoce bien y que han trascendido, al igual que él, en la cultura pop.

Para el ilustrador lagunero, Carlos de la Cruz, encargado de hacer la imagen que acompaña este texto, mencionó que él admira al superhéroe por diversos factores, entre ellos, sus valores.

"'Superman' es el héroe que más me ha gustado desde que tengo memoria, y no solo por ser un extraterrestre casi indestructible que puede volar con súper fuerza, lo que más admiro de él son los valores que proyecta, la justicia, bondad, humildad, la perseverancia.

"Desde joven no sabía controlar sus poderes, así que siempre está aprendiendo, intentando mejorar. Otra razón de admiración es el amor a sus padres, los cuales lo condujeron a ser el héroe que es. Siempre será un ejemplo que me ha ayudado a mejorar todos los días", dijo el joven conocido como "Charles Kent".

Ricardo Cachoua, traductor profesional de cómics, reveló a CNN en español los ideales con los que se concibieron al héroe.

"Es un héroe muy a la época, él tenía un dicho que era 'Yo represento la verdad, la justicia y el estilo de vida norteamericano', y eso ya hoy en día es algo anacrónico, eso se le ha criticado mucho, la gente dice, '¿Qué es eso?', '¿Representa a un solo país?', entonces se pone complicada la cosa y más aún recordando que 'Clark' es un inmigrante que llega a Estados Unidos"

Sus orígenes son conocidos. Pero si usted no lo sabe, aquí se los contamos. El superhéroe nació en Krypton y recibió el nombre de "Kal-El". Siendo un bebé, su lugar de origen explotó, pero antes de que el desastre ocurriera, sus padres, "Jor-El" y "Lara Lor-Van", lo enviaron a la Tierra en una cápsula.

La nave aterrizó en una granja ubicada en la ciudad ficticia de Smallville. La hallaron los granjeros "Jonathan" y "Martha Kent" y al abrirla vieron al niño. Lo adoptaron y lo bautizaron como "Clark Kent".

Poco a poco fue desarrollando sus habilidades como visión de calor o vuelo hasta convertirse en "Superman". Como "Clark" trabaja de reportero en el Diario el Planeta, en donde conoció a su amor, "Lois Lane".

"Superman" ha tenido un impacto mundial década tras década, tan es así que ha sido estudiado por académicos, críticos y hasta tesistas culturales.

Tanto DC Comics como Warner Bros. han ampliado la familia del "Hombre de Acero" incluyendo a su prima "Supergirl", el perro "Kypto", el clon "Superboy" y "Power Girl" (Una Superchica de otra tierra).

Debido al éxito conseguido en los cómics, "Clark Kent" dio al el salto al cine, la radio, la televisión, juegos de mesa, videojuegos y por supuesto las caricaturas.

Antes de llegar a la TV, apareció la serie de radio The Adventures of Superman, cuyo estreno fue el 12 de febrero de 1940. Bud Collyer prestó su voz a "Kal-El". En ese proyecto se dio a conocer por primera vez la kryptonita (Su única debilidad).

Fue ocho años después que "Superman" debutó en los cines, ya con un "live action" en la piel de Kirk Alyn. Hizo otra cinta en 1950 llamada Atom Man vs Superman.

La fama del hijo de 'Jor-El' crecía y entonces en 1951 se dio luz verde a una serie de televisión protagonizada por George Reeves, el episodio piloto llegó a los cines y los otros 103 capítulos pasaron en la pantalla chica.

En los próximos años, el superhéroe se le vio en diversos proyectos animados como The New Adventures of Superman y las diversas temporadas del los Súper Amigos, a cargo de los estudios Hanna-Barbera.

Pero, en 1978 la vida de "Superman" volvió a impactar a sus fanáticos con el estreno de la película Superman, estelarizada por el fallecido Christopher Reeve, mismo que generó otras tres cintas más, sin embargo, la primera es la que los fans no olvidan.

El personaje de DC Comics se introdujo en algunas series de acción real, pero la que más ha dejado huella es Smallville, en donde Tom Welling encarnó a al joven "Clark Kent", antes de ponerse el traje de "Superman".

En 2006, Bryan Singer dirigió Superman Returns. Brandon Routh encarnó al kryptoniano. Tiempo después, a él se le vería como "Atom" en la serie Legends of Tomorrow.

Luego, el "Hombre de acero" tuvo un nuevo rostro, el de Henry Cavill. Bajo la dirección de Zack Snyder, el histrión hizo la película El hombre de acero, de 2013.

Los fans le dieron la aprobación total a Henry y así, se le vio en Batman Vs. Superman, Justice League y en un cameo en Black Adam. Cabe señalar que Warner Bros. y DC han entregado distintas películas animadas del kyptoniano.

¿Qué viene para 'Superman'?

"Clark Kent" sigue su curso en diversas de historietas de DC Comics.

En HBO Max, se encuentra la serie Superman y Lois que sigue las aventuras del héroe y su pareja, tras volver a radicar en Smallville. Es de las más recientes del personaje y en esta historia es el actor Tyler Hoechlin quien lo encarna.

Por otro lado, el nuevo líder del Universo Cinematográfico de DC, anunció que había terminado uno de los guiones más importantes de su vida. Y no dudó en compartir el suceso en el marco del Día del Aniversario de "Superman".

El pasado 18 de abril se conmemoró el Superman Anniversary Day, ya que en esa fecha, pero de 1938, se publicó por primera vez la serie de historietas sobre el superhéroe. A la par, el personaje trascendió como uno de los más populares de todos los tiempos.

"Me siento honrado de ser parte del legado. ¿Y qué mejor día que #SupermanAnniversaryDay para sumergirse de lleno en la preproducción temprana en #SupermanLegacy", escribió en su cuenta.

El director acompañó el anuncio con una fotografía en la que se puede observar la carátula del libreto de la nueva entrega. "Disfraces, diseño de producción y más, ahora en funcionamiento", señaló.

Uno de los usuarios de Twitter le preguntó al productor si había concluido el guion o solo se trataba de un adelanto. A lo que Gunn respondió que el libreto había sido finalizado y estaba listo para producirse.

Según lo ha relatado en varias entrevistas, Superman: Legacy, llegará a los cines el 11 de julio de 2025.