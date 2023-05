En poco tiempo, el joven actor, David Caro Levy, ha trabajado en diversas producciones y es la más reciente, Eternamente amándonos, la que lo tiene muy entusiasmado.

Dicho melodrama producido por Silvia Cano se ha vuelto uno de los más vistos en su barra de horario (16:30 horas), algo que agradeció David por medio de una entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"Estoy feliz de que a la gente le ha gustado la novela. Cada que salgo a la calle, las personas me comentan de mi personaje o de la historia y eso se siente bien bonito. Es un orgullo hacer algo que le guste a la gente y que se involucre tanto con la trama".

En Eternamente amándonos, el actor encarna a "Marco Iturbide" uno de los hijos del personaje de Diana Bracho, de quien ha aprendido bastante.

"Es una gran actriz, todos los días aprendo algo de ella, tanto frente a las cámaras, como fuera de ellas. Tenemos muchos llamados y ella siempre está con toda la energía. Se aprende mucho de Diana Bracho y estoy agradecido con la vida por darme la oportunidad de laborar a su lado".

Según contó Caro Levy, "Marco" es cariñoso, espontáneo y libre. Le gusta alejarse de todo problema.

"Él seguirá teniendo cambios. Me gusta mucho este rol porque empieza de una manera, cambia y luego vuelve a hacer ajustes en su vida. Me gusta bastante".

De acuerdo con el artista, Eternamente amándonos todavía tiene muchas sorpresas para sus seguidores.

"Estamos grabando aún en foro y locaciones. Ya estamos por terminar, pero ustedes seguirán viendo más y más capítulos".

Por otro lado, David se mostró entusiasmado, pues ha pasado de proyecto en proyecto.

"Me ha ido muy bien. Después de la pandemia he tenido una racha increíble. Estoy agradecido con eso".

Además de Eternamente amándonos, Caro Levy apareció en la serie original de HBO Max, Mariachis, al lado de Pedro Fernández.

"En esta serie pude cantar y es una faceta que no habían visto de mí. Me encantó trabajar en este proyecto".

Y justamente, tras acabar de grabar Eternamente amándonos, David se enfocará en la música.

"Voy a hacer unas canciones que espero sean del agrado del público", mencionó.

Durante la entrevista, Caro Levy compartió cómo fue que se involucró en el mundo de la "artisteada".

"Mi mamá me llevaba bastante al cine y al teatro, así que eso se volvió mi mundo. Un día vi una película que me encantó y dije, 'quiero hacer lo que hace ese señor'; mi familia siempre me ha apoyado, soy feliz siendo actor".

Para David, ponerse en los zapatos de otras personas es algo fascinante.

"Lo más importante como actor es no encasillarte en algún tipo de personaje, y siempre estar buscando como la originalidad en cada proyecto y hasta ahora se me ha brindado esa oportunidad".

Trayectoria

También se le ha visto en:

*Mariachis

*La jefa del campeón

*La madrastra

*Un poquito tuyo