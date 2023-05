'Es un encanto', tras críticas por ser torero, Andrea Legarreta sale en defensa de su yerno

Después de las olas de críticas que el nuevo novio de Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, tuvo por ser torero, la conductora de Televisa sale en defensa de su yerno.

Fue hace un par de días cuando se dio a conocer que Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, se encontraba saliendo con Tarik Othon, después de que este le propusiera ser su novio en medio de fuegos artificiales y un gran cartel.

A pesar de que la joven de 18 años se ha mostrado feliz con su relación, incluidos sus padres, usuarios en redes sociales no pasaron por alto la profesión del joven, siendo duramente criticado debido al maltrato que ejerce en contra de los animales, actividad que, dicho sea de paso, ha sido prohibido en varios lugares estados del país.

Ante esta ola de críticas, fue la conductora del programa Hoy quien decidió salir en defensa de su yerno, asegurando que era un joven muy bien portado.

"Es un encanto de niño, estoy muy feliz por los dos, Mía es una niña que merece apapachos, es linda, es dulce, es aterrizada, y estamos muy felices".

Tras esto, Andrea tachó de doble moral a los que criticaban al joven: "Creo que al final cada quien tiene derecho a opinar lo que sea, creo que también nosotros sabemos qué clase de chavo es. Al final cada quien tiene derecho a opinar, al final la que tiene que estar feliz y segura con la persona con la que está es Mía".

"Lo que sí te puedo decir es que hay muy poco conocimiento del tema, pero están atacando y se están echando sus parrilladas los fines de semana, se comen sus taquitos, traen su chamarrita de piel, yo respeto los dos lados", señaló.

Los comentarios de Andrea Legarreta también atraerían críticas hacia ella, ya que usuarios aseguraron que la conductora estaba confundiendo demasiado las cosas:

"Al fin de cuenta eso es tortura,y matar aún animal poco a poco no esta bien, ningún ser vivo merece un sufrimiento lentamente", "A ver Andrea no es lo mismo matar por diversión a matar por comer", "No puede decir que porque la gente come carne es de doble moral. La tauromaquia mata por placer por diversión", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer".