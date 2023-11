'Es triste ver a una persona así', nuevamente la apariencia física de Daniel Bisogno causa reacciones en redes

Una vez más el conductor Daniel Bisogno preocupó por su apariencia física, y es que, según internautas, el presentador se ve "bastante enfermo".

En una reciente emisión de Ventaneando, Daniel Bisogno sorprendió a los televidentes después de contar que, antes de entrar al programa, se había caído, provocándole raspones en sus brazos y piernas.

Al inicio de la emisión, el presentador contó que había llegado tarde porque había sufrido un incidente, además de comentar que no deseaba quedarse en su casa sin trabajar.

Y es que, desde la primera reaparición de Daniel en el programa, cientos de internautas criticaron a Ventaneando por permitir que Daniel se presentara después de sus problemas de salud.

"Tenía que venir, no puedo estar yo así en la casa, echado, no. (Pero) Dios me regañó por querer trabajar. Fíjate lo que son las cosas del eterno”, comenzó.

Tras esto, contó que se había tropezado minutos antes de entrar al programa: “Voy entrando, público querido, me encuentro a Villalvazo, me abraza, nos saludamos y todo y yo me sigo muy nalga… saludando a la gente aquí ... Caminando a paso veloz aunque las rodillas se me doblen y hay un detector de metales por el que nunca paso porque tengo tres amalgamas y me da pena (...) entonces piso mal y en ese momento ruedo”, soltó.

Después de esto, Daniel mostró las heridas de las caídas a cámara, mientras que dejaba a todos sus compañeros sorprendidos por lo acontecido.

Sin embargo, lo que más llamo la atención de los internautas en TikTok fue la apariencia física que demostraba el conductor, el cual, según ellos, "estaba cada vez más deteriorada", incluso destacaron que, al momento de contar su caída, al conductor se le dificultaba hablar.

"Da miedo el Daniel", "La cara de Pedrito nos representa a todos, él no puede fingir, se nota que está impactado", "Wow me impresionó ver a Daniel así, tenía micho que no lo veía, obvio de estar enfermo", "Es triste ver a una persona así", "Esa misma cara tenía Freddie Mercury en las últimas", "Todos lucen muy nerviosos como si en cualquier momento pueda pasar algo", comentaron los internautas.

Y es que, como es bien sabido, hace un par de semanas, Daniel Bisogno estuvo internado en un hospital por problemas de la vesícula, lo que provocó su ausencia del programa por varis días, sin embargo, desde su regreso, fanáticos y seguidores se han visto preocupados por su estado de salud y apariencia.