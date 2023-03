'Es requisito ser soltera para estar en Hoy', Horacio Villalobos ante separación de Galilea Montijo

Fue la mañana de este viernes cuando Galilea Montijo dio a conocer su separación con Fernando Reina, tras 11 años de relación y un hijo de por medio. Esta noticia no solo generó comentarios entre los internautas, sino también entre los conductores de Venga la Alegría.

Todo comenzó cuando el matutino de Tv Azteca se encontraba dando la noticia de la separación de Galilea Montijo, siendo esta la tercera que sucede adentro del programa Hoy.

"Es la tercera conductora, en el programa matutino, que anuncia una separación y le deseamos por su puesto que sea la mejor decisión”, indició Flor Rubio.

Lo controversial vendría luego de que Horacio Villalobos lanzara un “chiste” sobre la situación, lo que causaría no solo la reacción de sus mismos compañeros, sino también del público: “¿Sabes que es lo que pasa? Que ya pidieron como requisito ser soltera en ese programa” soltó entre risas.

Esto provocó que el conductor Ricardo Quirarte interviniera diciendo: "No, pero por supuesto que no nos alegramos de una separación". A lo que Horacio responde: “¿Quién se está alegrando? Es un chiste. Me echas veneno".

Ante esto, Ricardo quiso aligerar la situación y mencionó: "No, al contrario, la verdad es que es triste Yo creo que, para llegar a esta toma de decisiones, se pasaron por muchas etapas y más por lo que dices, es la tercera, qué bueno, creo que el comunicado es más obligado por ser una figura pública”, indicó.

Los conductores continuaron con la noticia y mencionaron que esta separación ya se sabía desde el año pasado, sin embargo, no se había dicho para darse tiempo de darlo a conocer: “Eso de Galilea, hay que decirlo, viene desde el año pasado. Yo, personalmente, como periodista, lo sabía, pero le sabía también que se estaba tomando su tiempo para poder anunciarlo”.

Como respuesta, Horacio señaló: “Se dieron su tiempo para que cada una tuviera su lugar y su momento de reflexión. Fíjese, qué bonito”.