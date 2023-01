'Es muy hostigante', usuarios critican la relación entre Camilo y Evaluna

Camilo y Evaluna, que están por cumplir tres años de casados, renovarán sus votos matrimoniales al igual que las otras parejas de la familia Montaner, sin embargo, algunos fans de la pareja han confesado que "cansa" ver al colombiano y la venezolana juntos en todas partes, sobre todo en el ámbito profesional de él, donde ella ha participado como directora de varios de sus videos.

Camilo recién estrenó el video del tema "Ambulancia", el cual canta con Camila Cabello; la directora es Evaluna, y una foto en la que aparecen los tres desató una ola de comentarios entre los seguidores del joven matrimonio.

En el mensaje, donde Camilo se muestra fascinado por haber trabajado con Camila Cabello. también le dedica un especial agradecimiento a su esposa Evaluna:

"Ya está disponible el video oficial Ambulancia. Camila, no me sorprende lo mucho que te ama la gente, porque no podría ser de otra manera... teniendo el talento y el corazón que tienes, la familia que te cuida y los amigos que te aman... que te amamos. Cantar contigo me gusta tanto como me gustan las frutas. Y este video, wow, lo amo. Dirigido por la mejor directora del universo planetario @evaluna sorprendiéndome una vez más", se lee.

Más allá de los detalles muy románicos de la relación entre Evaluna y Camilo, la cual culminó con una boda y con el nacimiento de su hija índigo, algunos de los fans de la pareja confesaron que preferirían verlo a él más independiente de su esposa cuando se trata de crear música, un comentario en Instagram desató la discusión al respecto.

"De verdad Camilo necesita alguien que lo dirija. Yo entiendo, Evaluna es su esposa y que padre que se amen, se adoren, no se despeguen etc, sin embargo, afecta significativamente la imagen de Camilo (que a mí punto de vista tiene talento y posibilidades de hacerla en grande a diferencia de Evaluna). La imagen de Evaluna siempre ahí, en cada trabajo, en cada canción, en cada video, en cada colaboración, en cada tour se vuelve un poco 'hostigante'. No es que ella caiga mal, simplemente que debería Camilo tener más independencia como artista, no siempre con la mujer atrás. Es mi opinión, en lo personal amaba a Camilo cuando recién comenzó, últimamente ya me harta".

Una usuaria sugirió que la cercanía laboral de Evaluna con Camilo sería para evitar situaciones incómodas.

"Yo creo que esto pasó porque en uno de los videos de Camilo él besó a la mujer del video, y el video y la canción se llama 'Un beso' creo... y desde ahí Evaluna es la que dirige todo".

Evaluna y Camilo han dado de qué hablar recientemente, versiones indicaron que la pareja estaría en crisis por problemas en el hogar como el desorden, además, el cómo nombran a su hija Índigo también ha sido tema de debate en redes, pues la pareja preferiría no asignarle por ahora género a su hija.

Al parecer la renovación de votos que harán junto a Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez, y Mau Montaner y su esposa Sara Escobar, servirá para difuminar esas versiones de que están en crisis, pues de acuerdo con el reality de "Los Montaner", que se transmite por Disney+, la familia planea una ceremonia conjunta en la India.