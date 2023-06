Es mago, pero también padre

El Mago Leos se encuentra muy contento por lo que ha hecho a nivel profesional, pero también en lo personal, en donde ha destacado como padre de dos hijos, Isaac y Lupita.

Justo en este Día del Padre, el lagunero habló en entrevista con El Siglo de Torreón de cómo cambió su vida, para bien, la paternidad.

"Todo cambió desde que me volví papá. Mi esposa y yo nos casamos, y duramos 11 años sin tener familia, hasta que llegó Isaac y fue un cambio tremendo porque estábamos acostumbrados a viajar bastante" externó.

"Llegó el niño y cambió todo. Vivíamos de renta, como en 10 casas distintas estuvimos, ya cuando llegó Lupita, vimos la cosa más seria y logramos hacer nuestra casita y a tranquilizarnos más", comentó.

Roberto León Vera (Nombre real del artista) mencionó que debido a su labor se perdió varios momentos especiales de sus herederos.

"Estuve viajando mucho con varias compañías. Me iba a veces los lunes y volvía hasta los jueves, por lo tanto, luego a mi esposa le tocó cargar con la responsabilidad de los muchachos y ahora yo sigo con ellos".

Según relató El Mago Leos, Isaac y Lupita, lo han apoyado bastante en su labor de magia y comedia.

"Lupita es mi brazo derecho e Isaac siempre me ha apoyado en mi labor. Él ya es mago, ya no trabaja conmigo porque tiene sus propios espectáculos, el problema que él tiene son los horarios porque también es maestro. Isaac es muy bueno con las cartas", informó.

Roberto mencionó que ahora también goza la dicha de ser abuelo. Espera que su nieto se dedique a la magia.

"No me gusta presumir, pero mi nieto, Diego, está muy bonito. Cuenta con dos añitos", mencionó.

Por otro lado, León Vera lamentó que casi no hay jóvenes en la Comarca que se estén dedicando a la magia, al entretenimiento, independientemente de los llamados standuperos.

"No he visto comediantes. He visto grupos que hacen bromas, pero comediantes como tal, no hay. Rogelio Ramos es de lo mejor que tenemos. Hay payasitos, pero también pocos. Considero que los hijos no han seguido la tradición".

El Mago Leos declaró que nunca ha dejado de prepararse, para seguir ofreciendo lo mejor al público.

"En julio tengo un congreso en Guadalajara. Voy a dar una conferencia llamada 'El truco esperado por los niños' y a presentar un show. Siempre estoy metiendo cosas nuevas al show".

Durante la charla, Roberto explicó que cuando da espectáculos dirigidos a infantes, se hace acompañar de dos muñecos.

"Tengo dos personajes para niños, con adultos no hago ventriloquía. El Mago Frank me regaló mi primer conejo", sostuvo. León Vera indicó que comenzó su carrera en 1979 y desde entonces no ha parado.

"Ya tengo 44 años dedicado a la magia, me gustaría tenerlos, pero de edad", dijo entre risas y añadió que ha conocido muchos famosos como el fallecido Wolfs Ruvinskis u Olga Bresskin.

"Viví una situación especial con la familia Zurita. Christian Bach vino a una fiesta, me tomé foto con ella y le dije, 'Ojalá un día me pueda tomar una foto con usted y Humberto', me respondió que con gusto. Dos años después, me tocó estar en otro evento de la familia y Christian me habló y me comentó, 'Mago, ahí está mi esposo, para tomarnos la foto los tres'. Nunca olvidaré ese detalle".

Sobre su ingreso a la magia hecha comedia, Roberto mencionó que los malabares y el circo lo inspiraron.

"Mi familia son los Fuentes Gasca. Mi primo, Felipe Salazar, estaba casado con una de los Fuentes Gasca. Tiempo atrás vino a Torreón el Circo Mágico Italiano, en donde estaba otro primo que me trajo un aparato de magia y empecé a hacer trucos y así fue como comencé".

Por último, Roberto León Vera mandó un mensaje a los padres laguneros hoy en su día. "Tomen muchos líquidos porque hace mucho calor. Mando un abrazo a todos los papás de esta hermosa Comarca Lagunera".