Es hora del SHOW

na nueva era en el beisbol de las Grandes Ligas, se pondrá en marcha hoy con una extenuante jornada de 15 juegos que significará el fin de la sequía para los amantes del Rey de los Deportes, quienes podrán volver a emocionarse al escuchar la voz de "Playball".

En punto de las 11:05 horas, tiempo de la Comarca Lagunera, se pondrá en marcha la temporada 2023 en la Gran Carpa, con 29 equipos en busca de arrebatar la corona a los Astros de Houston, quienes sufrieron algunas bajas, pero siguen siendo considerados favoritos para ganar la Serie Mundial. Pero para llegar hasta allá hay una distancia de 162 juegos, además de los impredecibles playoffs, un camino que inicia en marzo y podría culminar hasta noviembre, pues un hipotético juego 7 de la Serie Mundial, se jugaría el día 4 del penúltimo mes del año, por lo que es un auténtico maratón que solamente podrá ganar el más preparado, el más fuerte y el más resistente.

NUEVAS REGLAS

A partir de hoy, los aficionados se encontrarán con un juego nuevo, en el que aparecerá un protagonista que no había tenido la menor relevancia en más de 100 años de historia de las Grandes Ligas: el reloj. De acuerdo a las nuevas reglas aprobadas por MLB, se colocará un cronómetro en cada estadio y los pitchers tendrán 15 segundos para realizar su lanzamiento cuando no tengan corredores en base, ó 20 segundos para lanzar cuando tengan al menos un corredor a bordo; el lanzador debe iniciar su mecánica antes de que termine el tiempo en el cronómetro, so pena de que se marque una bola automática.

Los bateadores también tendrán sus limitantes, pues deberán permanecer dentro de la caja de bateo entre cada pitcheo, atento a lo que realice el lanzador con al menos ocho segundos en el cronómetro, quien incumpla, recibirá un strike automático. Se redujeron también los intentos de revirada y desaparecieron las formaciones especiales a la defensiva cargada hacia un solo lado del diamante, además de crecer las almohadillas de 28 a 46 centímetros por lado y cada extra inning iniciará con corredor en segunda base, salvo en playoffs; todo con el objetivo de reducir los tiempos de juego y favorecer el espectáculo, los aficionados tendrán la última palabra sobre si funcionaron o no los cambios.

Más que quejarse, los peloteros, sobre todo los pitchers, han buscado la manera de sacar provecho a las nuevas reglas, así lo dejaron ver durante los juegos de pretemporada y también el comportamiento de los jugadores será parte del "nuevo beisbol" que disfrutarán los aficionados a partir de hoy, cuando jueguen los 30 equipos que forman parte de la Liga Americana y la Liga Nacional, pues por primera vez desde 1968, todos los equipos de Las Mayores iniciarán sus temporadas el mismo día, en una aventura que pasará por la Ciudad de México entre 29 y 30 de abril con el Padres contra Gigantes y por Londres, Inglaterra, el 24 y 25 de junio con la histórica rivalidad de Cachorros y Cardenales.

MEXICANOS

Como es una costumbre, los mexicanos tenemos la oportunidad de gozar las actuaciones de nuestros paisanos en el máximo nivel del beisbol, pues en este 2023 hay más de una decena de peloteros nacidos en suelo azteca, que militan en equipos de la Gran Carpa. La gran estrella mexicana hoy día es el pitcher zurdo Julio César Urías, quien esta noche tendrá por primera vez en su carrera, el honor de abrir el juego inaugural para los Dodgers de Los Ángeles, quienes recibirán a los Diamantes de Arizona en juego que comenzará a las 20:10 horas, tiempo de La Laguna.

Julio encabeza a una atractiva camada de peloteros mexicanos que los aficionados pudieron ver en acción recientemente, durante el Clásico Mundial de Beisbol; Luis Cessa será abridor de los Rojos de Cincinnati, el mazatleco José Urquidy se mantiene en la rotación de los campeones Astros, Taijuan Walker será el cuarto abridor de los Filis de Filadelfia y Patrick Sandoval abrirá con los Angelinos de Los Ángeles, aunque los dos últimos no son nacidos en México, sí cuentan con la nacionalidad y defendieron la bandera Tricolor en el Clásico Mundial, al igual que relevistas como el tijuanense Javier Assad (Cachorros de Chicago), el obregonense Giovanny Gallegos (Cardenales de San Luis) y Andrés "Tira Lumbre" Muñoz (Marineros de Seattle).

En cuanto a los bateadores, también hay talento mexicano que será de suma importancia para sus respectivos equipos, como los hermanos Urías, Luis (Cerveceros de Milwaukee) y Ramón (Orioles de Baltimore), infielders nativos de Magdalena de Kino, Sonora, quienes apuntan a seguir sus carreras en ascenso. Los jardineros Alex Verdugo y Jarren Durán aportarán para los Medias Rojas de Boston, Isaac Paredes y Jonathan Aranda lo harán con los Rays de Tampa Bay, junto al naturalizado mexicano, Randy Arozarena.

Alejandro Kirk volverá a ser el cátcher titular de los Azulejos de Toronto y tratará de refrendar su Bat de Plata, mientras que Joey Meneses intentará consolidarse con los Nacionales de Washington, donde causó una gran impresión la temporada anterior, en la que debutó en Grandes Ligas tras una década en ligas menores. Mexicanos como Esteban "Pony" Quiroz (Filis de Filadelfia) y el hermosillense Luis González (Gigantes de San Francisco) lucharán por ganarse un puesto como titular y solidificar sus sueños de brillar en Las Mayores.

SÚPER ESTRELLAS

Si algo ha caracterizado a las Grandes Ligas es su preservación de la tradición, lo que incluye tener a los peloteros más talentosos del planeta y en este 2023 no es la excepción, pues vuelven al diamante grandes jugadores para seguir haciendo historia. El japonés Shohei Ohtani es hoy la cara del beisbol a nivel mundial, su versatilidad como extraordinario lanzador y por igual un temible bateador, lo tienen encumbrado con los Angelinos de Los Ángeles, pero el nipón ya necesita que su equipo comandado por otro súper estrella, Mike Trout, también responda y le permita jugar las grandes instancias, este año puede ser decisivo en el futuro de la relación de Ohtani y los Angels.

Luego de una legendaria temporada en la que batió el récord de jonrones en una campaña en la Liga Americana, Aaron Judge recibió el contrato que esperaba y no solo eso, los Yanquis lo nombraron capitán del equipo, por lo que todos los ojos estarán puestos en él, para tratar de llevar a los "Bombarderos del Bronx" a ganar su primera Serie Mundial desde 2009. Juan Soto, Fernando Tatis, Manny Machado y Xander Bogaerts conforman una constelación de estrellas para los Padres de San Diego, que volverán a luchar palmo a palmo por el banderín con los Dodgers de Freddie Freeman, Clayton Kershaw y su reciente incorporación, JD Martínez.

Justin Verlander ahora lanzará para los Mets de Nueva York, en cuya rotación lucirá también Max Scherzer y en ese Line Up hay bateadores de enorme calidad, como el boricua Francisco Lindor, Pete Alonso y Jeff McNeil, son solo algunos ejemplos de astros del diamante que a partir de hoy entrarán en acción. La temporada 2023 significará el adiós al beisbol profesional para el venezolano Miguel Cabrera, luego de 15 años con los Tigres de Detroit, con quienes ganó la Triple Corona de bateo en 2012 y el año pasado logró llegar a los 3 mil hits de por vida, "El Tigre de Maracay" se despedirá de cada estadio, para poner fin a una carrera que muy probablemente lo llevará un día al Salón de la Fama de Cooperstown.