Rangers de Texas y Diamond Backs de Arizona abren la Serie Mundial

El Clásico de Otoño escribirá esta tarde su primer capítulo en una rivalidad inédita, cuando a las 18:03 horas, tiempo de La Laguna, los Rangers de Texas enfrenten a los Diamond Backs de Arizona, en el primer juego de la Serie Mundial 2023.

INÉDITA

Nunca en la historia del beisbol de las Grandes Ligas, Rangers y D´Backs se habían enfrentado en la cita máxima del Rey de los Deportes, ninguno de ellos ganó su división, ambos vienen desde la ronda de Comodines y son dos equipos que, en el inicio de temporada, difícilmente eran visualizados para estar en estas instancias. Sin embargo, aunque sufrieron hacia el final de la temporada regular, han desplegado su mejor juego durante los playoffs para despachar a sus respectivos rivales que eran considerados favoritos, para, con todo mérito, conquistar los cetros de la Liga Americana y de la Nacional.

22 AÑOS han pasado, desde la ocasión más reciente en que Arizona ganó la Serie Mundial.

El Globe Life Field, casa de los Rangers, volverá a recibir una Serie Mundial, pues, aunque para los texanos es su primer Clásico de Otoño desde 2011, en la mini temporada de 2020, las Ligas Mayores decidieron realizar la serie, en su totalidad, en el estadio ubicado en la ciudad de Arlington, debido a que, para ese entonces, las medidas de restricción sanitaria por la pandemia de COVID-19, estaban lo suficientemente relajadas para recibir a los aficionados. Rangers es uno de los seis equipos de las Ligas Mayores que nunca han ganado una Serie Mundial, mientras que Arizona tiene un título, el cual ganó en el lejano 2001, por lo que se trata de dos organizaciones sedientas de gloria.

ABRIDORES

El derecho Nathan Eovaldi abrirá el Juego 1 de la Serie Mundial por los Rangers, así lo dio a conocer el mánager Bruce Bochy, quien decidió hacer un leve movimiento en su rotación. Jordan Montgomery abrió el Juego 1 en dos de las tres series de postemporada que ha disputado Texas este año, pero el zurdo lanzó 2 entradas y un tercio en relevo en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el pasado lunes. "Si miras el trabajo de Monty, tiene lógica darle algo de descanso - eso es todo", dijo Bochy; "Nate ha tenido bastante descanso. Está listo", agregó en conferencia de prensa previa a la Serie.

Eovaldi, quien tiene foja de 4 ganados y 0 perdidos en cuatro aperturas de postemporada por Texas, con promedio de carreras limpias de 2.42, no lanza desde el 22 de octubre, cuando trabajó 6 innings y un tercio sólidos para doblegar a los Astros en el Juego 6. Por los D´Backs, la pelota será para su "as", el derecho Zac Gallen, quien luego de ganar 17 juegos en la temporada regular, no ha sido tan letal en postemporada, pues en 4 aperturas acumula récord de 2 victorias y 2 derrotas, con efectividad de 5.24, a lo largo de 22 entradas y 1 tercio, con 13 bateadores eliminados por la vía de los strikes.

Eovaldi tiene promedio de carreras limpias de 2.87 en 10 aperturas de postemporada; su equipo ha ganado nueve de esas salidas; el veterano estará enfrentándose a un oponente al que no conoce mucho, ya que no lanza ante los D´Backs desde el 18 de mayo de 2016. De acuerdo a las inversiones que han hecho los de Arizona, se esperaría que el zurdo Madison Bumgarner, su jugador mejor pagado, fuera el abridor del Juego 1 de Serie Mundial, pero Bumgarner ni siquiera está en el roster, aunque no lo han extrañado mucho, pues Gallen ha sido el baluarte de su rotación.

A DISTANCIA

Tal y como se acostumbra, la Serie Mundial se definirá a ganar 4 de 7 posibles juegos, los 2 primeros en Texas, los 3 siguientes en Arizona y nuevamente otros 2 en Arlington, Texas; a partir del quinto juego, obviamente, siempre y cuando sea necesario seguir jugando. La historia ahora está destinada a peloteros como Leody Taveras, Corey Seager, Adolis García o José Leclerc por Texas, mientras que el llamado por Arizona es para Lourdes Gurriel junior, el novato Corbin Carroll, Ketel Marte, el veterano Evan Longoria y el ágil jardinero central Alek Thomas, quien estuvo con la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol, este mismo año.

Los aficionados laguneros tendrán diversas opciones para seguir los juegos, a partir de esta noche, con la grata noticia de que la cadena nacional Imagen TV, transmitirá íntegra y en vivo, toda la serie, en el canal 3.1 de televisión abierta. Además, existen otras opciones en televisión de paga, además del propio streaming generado por las Ligas Mayores de Beisbol, cuya competitividad sigue de manifiesto, pues en todo el Siglo XXI, no ha repetido un campeón de la Serie Mundial, que en este año, es además, inédita.