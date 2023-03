Es hora de DEMOSTRAR

uego de la gran demostración exhibida el pasado 9 de marzo, Toros Laguna volverá a medirse esta noche con los Dorados de Chihuahua, pero ahora en calidad de visitante, lo que exigirá un mayor esfuerzo en busca de repetir el resultado. El duelo está programado en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, de la capital chihuahuense, en punto de las 20:00 horas, tiempo local e igualmente, tiempo de la Comarca Lagunera.

REGRESO ESPERADO

Como recordaremos, los Astados brillaron aquella noche ofreciendo su mejor juego de la temporada y, a base de una gran intensidad, lograron imponerse al único equipo invicto hasta antes de ese partido, por categórico marcador de 107 puntos por 90.

La situación de ambas escuadras no ha cambiado mucho para esta segunda versión del gran duelo. Dorados sigue encaramado en la primera posición, con marca de 8 triunfos y una sola derrota y Toros, siguiéndole los pasos apenas un juego detrás (7-2).

Como se recordará, en ese primer encuentro los chihuahuenses no pudieron contar con los servicios del argentino Cristian Cortés, quien prácticamente no ha jugado en toda la temporada. Cabe recordar, que también en ese juego, Kohl Meyer salió lesionado y no ha vuelto a ver acción ni en el Juego de Estrellas, ni ante Indomables, al que Dorados venció 99 puntos por 79.

Por su parte, la gran novedad en el conjunto de Facundo Murías es el regreso de Raúl Olalde, quien jugará con una protección especial luego de haber sido operado de una fractura en la nariz, lo que sin duda vendrá a ser una adición importante ante el tipo de rival que está en turno: "Raúl ya pudo entrenar esta semana normalmente con el equipo y eso es muy bueno.

Este partido va a ser diferente, lo sabemos que será así, estamos enfocados en lo nuestro, el juego de la semana pasada ya quedó atrás, en la semana en ningún momento hablamos de ese juego, solamente hicimos énfasis en trabajar duro y prepararnos para lo mejor", afirmó el argentino.

MUY DIFERENTE

De cara al partido de esta noche, el entrenador de los Toros afirmó que de ninguna manera se espera un duelo similar al que disputaron en el Auditorio Municipal de Torreón, sino que la concentración va partido a partido, sin enfocarse en lo anterior, "Vamos contra un rival duro, que en plantel y en nómina es el mejor de la liga, pero nosotros nos enfocamos en trabajar y en hacer énfasis en lo nuestro, donde puede llegar a estar la ventaja para poder castigarlos, ver dónde puede llegar a estar la ventaja para castigarlos e ir a buscar el partido, como hemos hecho siempre. Este partido va a ser diferente, lo sabemos así, pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro, el partido de la semana pasada quedó atrás, en la semana en ningún momento tocamos lo que fue ese partido y solamente hicimos énfasis en trabajar duro y en prepararnos para este encuentro", señaló el joven entrenador argentino.

"Nosotros nos preparamos partido a partido, cada uno lo tomamos diferente, cada partido lo tomamos con el mismo nivel de importancia, contra el rival que sea y ahora no va a ser la excepción. Por lo pronto, estoy bien con lo que tenemos, no tenemos urgencia de sumar a nadie, así que estamos enfocados en scar lo mejor de lo que tengo., con este plantel, que hasta el momento ha estado de muy buena manera, también valoro el esfuerzo de los jugadores. Ahora no vamos a tener el apoyo de la gente de manera presencial, pero cuando estamos afuera sentimos que el cariño de la gente está a través de las redes y eso lo valoramos un montón",, finalizó el pampero.