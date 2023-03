'Es fuerte y es real', Verónica Jaspeado habla de su experiencia en la secta NXIVM

Verónica Jaspeado rompió el silencio y habló de su experiencia en la secta NXIVM, y alertó a todo el público sobre el peligro de pertenecer a estas agrupaciones.

Fue hace tres años cuando Estados Unidos se paralizó luego de que se diera a conocer que Keith Raniere había sido detenido por liderar la secta sexual NXIVM, un grupo que abusaba física y verbalmente a miles de mujeres, además de obligarlas a marcarse con hierro quemado las iniciales de este sujeto en el área del vientre.

Bajo este contexto, la actriz mexicana Verónica Jaspeado admitió haber caído, con engaños, en esta secta, la cual le prometía mejorar su vida en muchos sentidos.

Y es que aunque la mujer señaló querer olvidar esta etapa, no dudó en alertar a las personas sobre los peligros de pertenecer a estos grupos:

"Ea fuerte y es real, también si me animé a hablar es justamente porque le puede pasar a quien sea, entonces lo dudé muchísimo, porque yo decía, ya, me libero de todo eso, pero al mismo tiempo había una parte que me decía 'si mi experiencia puede servir a otras personas, me aguanto mi vergüenza".

Tras esto, Verónica comentó que, a diferencia de lo que muchos puede creer, este tipo de cosas si pueden pasarle a cualquiera: "Justamente ese pensamiento de 'a mí nunca me va a pasar', es el primer paso con el que te podría pasar, no estamos vacunados y es importante abrir los ojos y darnos cuenta de que hay mucha gente mala", contó.