'Es auténtica como yo, le vale lo que la gente diga', Laura Bozzo 'adopta' a Wendy Guevara

Luego de que Laura Bozzo participara en la segunda temporada de "La casa de los famosos", ahora no se pierde la nueva edición del reality show, en su versión mexicana, pues acaba de confesar que Wendy Guevara es su competidora favorita, gracias a su autenticidad y sinceridad a la hora de interactuar con sus compañeras y compañeros, por lo que se ha sentido muy identificada con ella, motivo por el que ya la adoptó como su hija, pues le gusta imaginarse todas las travesuras que, de estar juntas dentro de la casa, realizarían a las y los integrantes de la casa.

Desde que se estrenó "La casa de los famosos México", hace dos domingos, el recibimiento del público a esta nueva producción de Televisa Univisión ha superado expectativas, debido a que se coloca como una de las tendencias más frecuentes en Twitter, pues ha resultado como una muy buena fórmula el grupo de personas que ahora forma parte del reality.

Una de las integrantes más queridas, por no decir que la más apoyada, es Wendy Guevara, una famosa influencer que probablemente identificarás debido al meme que utiliza una de sus expresiones para connotar desaprobación y que, desde hace meses, es uno de los más usados en redes. Y aunque fue por esta imagen que el nombre de Wendy se ha hecho conocido, ha sido su personalidad la que la ha convertido en una de las competidoras consentidas dentro de la casa, pues mucho se dice en redes acerca de que es de las pocas integrantes que se muestra tal y como es.

Uno de los episodios más replicados en redes es la ocasión en que ella y Apio Quijano, con quien comienza a construir una amistad, conversan mientras arreglan su ropa. En ese momento, el integrante de Kabah le pregunta a Wendy en dónde suele comprar su ropa interior, a lo que -sin tapujos- se expresa que "atrasito" del Zócalo, sin embargo, también le confiesa que, en realidad, lo que a ella le gusta usar más son las tangas, respuesta que causó que una gran sonrisa en el rostro del intérprete de "La calle de las sirenas".

Así como Wendy ya cuenta con algunas y algunos aliados dentro de la casa, como es el caso de Emilio Osorio, Apio Quijano y Bárbara Torres, también hay varias figuras del medio que han refrendado su apoyo a la oriunda de León, Guanajuato; una de ellas es nada más y nada menos que Laura Bozzo quien, cabe destacar, formó parte de la segunda temporada de "La casa de los famosos", edición en la que causó mucha controversia por sus diferencias con Niurka Marcos, así como conmovió por la entrañable amistad que cultivó con Salvador Zerboni.

Pero ahora, libre de ser captada por las cámaras las 24 horas del día, Bozzo habló de la admiración que siente por Wendy que, en su incipiente carrera, ya ha demostrado que la sinceridad es una gran llave al éxito, por lo que así habló de ella la conductora, que ha hecho célebre la frase "que pase el desgraciado", ante las cámaras de Berenice Ortiz y otras y otros reporteros:

"¡Por favor!!", dice entusiasta. "Wendy es mi´ja", Es en serio que ya está adoptada, Wendy ya es mi hija", indicó.

Además, "la señorita Laura" confesó que le encantaría estar en esa nueva temporada para aliarse a Wendy y, juntas, hacerle la vida imposible a esos competidores que se sienten invencibles como Poncho de Nigris y Sergio Mayer.

"Me encantaría estar ahí dentro, lo que armaríamos Wendy y yo... sería histórico, de verdad, y encima ahora tienen Coca-Cola, yo todo el día llorando por la Coca-Cola, y ahí tienen todas las botellas de Cola Cola y yo llorando como pend*** por una", bromeó.

Finalmente, Bozzo habló los motivos por lo que considera que Wendy es como una hija para ella, pues destacó que le recuerda mucho a ella y la forma en que se conduce por la vida.

"La veo y me veo, de verdad que la veo y me veo", puntualizó. "Como me río, como me divierto; es auténtica como yo, le vale un carajo lo que la gente diga, se muestra sin complejos y esa es Laura, entonces obviamente yo la veo y digo: ´-Ay, Wendy... la qué haríamos tú y yo juntas ahí dentro´, los haríamos padecer, estarían llorando ese Poncho de Nigris, Sergio Mayer... uy estarían llorando, yo les haría unas bromas a esos...", aseguró.