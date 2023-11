Ernesto D’Alessio le apuesta a Torreón, y es que el cantante se ha dejado llevar por el cantautor lagunero, Bruno Dannza, en lo que se refiere a la composición de su nuevo EP y además hoy le cantará a los laguneros en el Coliseo Centenario, en donde abrirá el concierto de su madre, Lupita D’Alessio, dentro de su gira de despedida de los escenarios.

Ernesto habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su afinidad con esta región y de su salida de ¿Quién es la máscara?, en donde fungía como el personaje de “Namasté”, el secreto mejor guardado de la historia, pues nadie de su gente sabía que se trataba de él.

“Nadie sabía que yo era ‘Namasté’. Es algo bien interesante porque no se puede decir nada a nadie. Obviamente, se firma un contrato en el que se aclara que no debes decirle a nadie tu identidad en el programa. Siempre me salía y no explicaba a dónde, lo cual se les empezaba a hacer raro a mi familia. También la producción desconoce las identidades”, comentó.

En ese sentido, el también actor mencionó que “Namasté” es un personaje que transmite paz, pero también tuvo sus momentos de rebeldía.

“‘Namasté’ tiene luz y todo eso, sin embargo, él tenía reacciones un poco agresivas. Las emociones estuvieron a flor de piel en todo instante. Luego él perdía el control, pero también era un personaje bondadoso que proyectaba paz”.

Para Ernesto, ser parte de ¿Quién es la máscara?, significó subir un peldaño más en su carrera.

“Es impactante el éxito que tiene la ‘Máscara’. Es evidente que los programas con este formato tienden a triunfar, sin embargo, a veces la trascendencia de esos programas se da por un morbo negativo y ¿Quién es la máscara?, se va por un morbo positivo, porque aquí la gente no quiere ver chismes, sino quién está detrás de cada personaje. Estoy agradecido con el productor Miguel Ángel Fox por haberme invitado”.

Por otro lado, el artista compartió que a la par del citado proyecto de Televisa lanzó el sencillo Mi peor enemigo compuesto por Bruno Danzza.

“Es un privilegio laborar con Bruno. Lo conocía desde hace años que comenzó a cantar con temas como La gringa.

Es un compositor muy profundo, hoy en día cuenta con bastantes éxitos en voz de artistas importantísimos de diversas generaciones".

“Dos canciones más de las cuatro que vendrán en mi próximo EP son de Danzza. No son rolas que él ya tuviera hechas, yo me senté a platicar con Bruno, abrí mi corazón y fue así como nacieron estas canciones que son muy bonitas y no son de moda porque yo canto lo que siento y lo que me gusta y no lo que se encuentra en tendencia”.

En cuanto a la presentación que su madre ofrecerá esta noche en el Coliseo, Ernesto dijo que los dos ya se encuentran listos. “Es un lugar muy bello el Coliseo y muy grande. Estamos emocionados de cantarles ahí.

El concierto trae una carga emocional muy fuerte porque será la última vez que mi mamá cante en Torreón”. El intérprete mencionó que de alguna manera siempre ha estado ligado a la Comarca Lagunera. “He venido muchas veces con diversos proyectos y me da bastante gusto siempre estar de nuevo por aquí”.