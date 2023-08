Erika Buenfil mostrará su lado más alegre en Veo como cantas

Las personas que vivieron en los años 90 recordarán a esta joven que aparecía cada día en sus televisores. Era rubia y humilde, vendía flores y nunca pasaba desapercibida a causa de su belleza. Erika Buenfil atrapó a las audiencias al protagonizar, en 1996, la telenovela Marisol junto a Eduardo Santamarina. Pero la actriz, que hoy tiene 59 años, se rehusó a quedarse en la memoria de las generaciones pasadas.

Ella es de las pocas que pueden presumir haber sido un ícono de la época dorada de los melodramas y ser un referente actual en el universo del TikTok, en donde tiene la asombrosa cantidad de 16.8 millones de seguidores. “Ni siquiera fue mi plan, no fue algo que dijera: ‘voy a hacer esto’. Simplemente, lo hice, primero para divertirme y luego para imprimir mi personalidad, y funcionó. La gente se divierte conmigo y yo me divierto haciéndolo”, comenta la actriz y tiktoker en entrevista

SIN MIEDO A REINVENTARSE

Quien la motivó para dar ese salto generacional fue su hijo Nicolás, que hoy tiene 18 años. Para Erika, esta fue una forma de acercarse a él, algo que se extendió a millones de jóvenes más que la han visto haciendo coreografías o moviendo los labios para replicar audios que están en tendencias.

“Las redes me han dado la oportunidad de conectar con mi público, de ser más yo, de ir creciendo, de ir cambiando y sobre todo estar en contacto directo con el público día a día. Me di a conocer con otra generación, TikTok me ha ayudado mucho para conectar con la gente joven”.

Uno de los grandes aprendizajes de esta experiencia ha sido demostrar que los adultos pueden crear puentes con la gente de menor edad, en especial con los hijos... “Es difícil conectar con los jóvenes, pero no es algo de las nuevas generaciones, siempre ha sido difícil, sobre todo porque piensan muy diferente y tienen su mundo. Yo he logrado conectarme con ellos a través de las redes, con mi hijo, tratar de entenderlo, su lenguaje, su música”, comenta.

La clave para ella, ha sido no quedarse con ideas del pasado, abrirse a sus gustos: “La única manera que creo que podemos conectar con las nuevas generaciones es tratar de entender qué música escuchan, cómo bailan, cómo se divierten, hablar con ellos y ya”.

SE DIVIERTE EN LA TV

Este domingo, Buenfil mostrará esa faceta alegre, propia de sus redes sociales, en la televisión, como asesora en el reality de musical de TelevisaUnivision, Veo cómo cantas, que estrena por Las Estrellas.

El objetivo del show, conducido por Faisy, será que varios concursantes descubran de entre 10 personas de distintas profesiones, quien es la que canta peor. La actriz será la encargada de darles consejo, junto con otros famosos, entre ellos, Beto Cuevas, Marjorie de Sousa y Ricardo Montaner. “(Los programas de concursos) han cambiado mucho. Ahora todo es con más velocidad, más ritmo, la televisión es más moderna. Antes no se podía decir mucho, ahora ya, ya está todo más abierto, por suerte”, asegura la actriz.

A lo largo de varias rondas, los asesores aconsejarán al concursante para evitar que caiga en el engaño. Cada vez que un mal cantante sea eliminado, el concursante acumula dinero, lo que aumenta la emoción y la recompensa.

Sin embargo, la verdadera prueba llega en la ronda final, donde la última persona que no haya sido eliminada cantará junto a una estrella musical.

Si este resulta ser un buen cantante, el concursante se lleva un importante premio en efectivo. Pero si resulta ser un mal cantante, el concursante perderá todo lo que haya acumulado y se retirará con las manos vacías. En la ronda final, las figuras musicales invitadas para presentarse con el último sobreviviente son: Edith Márquez, Omar Chaparro, Edén Muñoz, Sofía Reyes, Paty Cantú y Lasso. Así, si se trata de un buen cantante se tendrá un dueto afortunado; si no, el resultado será un desastre musical. .

Veo cómo cantas ofrecerá a la audiencia un divertido juego de apariencias, con amenas dinámicas, que invitarán a agudizar los sentidos y afinar la observación. Se transmitirá a partir de este domingo 20 de agosto a las 21:00 horas, por Las Estrellas.