Erik Rubín explota contra reportera tras preguntarle sobre Apio Quijano: 'dejen de hacer preguntas tontas'

Pese a que Erik Rubín se ha distinguido por tener un trato de cordialidad con la prensa, el día de ayer explotó contra una reportera que lo cuestionó acerca de si había existido una atracción física con Apio Quijano quien, en su momento, fue señalado como el responsable de que el cantante y Andrea Legarreta se separaran; sin embargo, lo que verdaderamente molestó al integrante de Timbiriche fue que la periodista hiciera dicho cuestionamiento frente a su hija Mía la que, visiblemente, pasó un momento muy incómodo.

Anoche, Rubín fue una de las personalidades que se dio cita en el reestreno de "The Wiz", la obra con que Lucerito Mijeros ha debutado, pues se llevó a cabo este evento ahora que la joven se recuperó de una lesión que tuvo, precisamente, el día en que se estrenó la puesta en escena, producida por Juan Torres. El cantante estuvo acompañado de su primogénita Mía, pues acaba de lanzarse como solista y su padre la está acompañando en todo compromiso de promoción de su carrera.

Fue así que Mía destacó lo entusiasmada que estaba, ya que su debut en la música, no sólo será a nivel nacional, sino que ella, junto a su padre, viajarán a diferentes partes del mundo para dar a conocer su proyecto musical, así lo indicó el músico en una entrevista para "Ventaneando": "Vamos de promoción a Europa, España, Inglaterra, Los Ángeles, Miami y México", destacó Rubín.

Sin embargo, la actitud del Timbiriche cambió radicalmente cuando una reportera que, según Ricardo Manjarrez, trabaja de forma independiente, lo cuestionó acerca de los rumores de que su ruptura con la conductora de "Hoy" se habría debido a un supuesto romance con Apio Quijado, de Kabah, pues lo hizo mientras Mía estaba parada a su lado y, cuando la joven, escuchó la pregunta, sus gesticulaciones denotaron que se sentía incómoda.

Fue entonces que el músico se dirigió directamente a la reportera que insistió con la misma interrogativa:

"Entonces en El 90's...', ya no vamos a hacer nada el Apio y yo para que no pienses para que no pienses tú o digas que damos a entender otra cosa", expresó visiblemente molesto.

Fue así que organizadores de la obra pidieron a la reportera que abandonara el Teatro Hidalgo, que es el recinto donde se presenta la obra, por lo que la periodista fue captada mientras salía del lugar.

A continuación, Rubín volvió a reunirse con la prensa para disculparse por su comportamiento y aunque pidió a las cámaras que no grabaran mientras daba sus motivos del porqué explotó, Manjarrez contó en "Ventaneando" que el músico expresó que no le parece que le hagan preguntas incómodas cuando está acompañado de sus hijas, pues es un tema delicado para su familia y esas cuestiones pueden vulnerar más el momento de transición que atraviesan.

"Nos dijo: -Por favor, no graben esto, se los quiero decir esto sin cámaras; no está padre que los reporteros hagan preguntas que son incómodas, que no tienen base, que son absurdas y, menos, frente a mi hija, me preguntaron si me había metido con el Apio, no soy gay, si los fuera se los diría, esta pregunta está de más, ya dejen de hacer preguntas tontas porque, muchas veces, la gente cree lo que ve", contó en la emisión de hoy.