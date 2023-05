Erik Rubín confirma que estuvo saliendo con Alejandra Guzmán y Paulina Rubio al mismo tiempo

¡El rumor ha sido confirmado! Erik Rubín sorprendió al revelar que sí estuvo saliendo con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán al mismo tiempo: "me enamoré de las dos personas".

Fue hace varios años cuando Alejandra Guzmán, Paulina Rubio y Erík Rubín vivieron uno de los triángulos amorosos más sonados de la farándula, y es que, a pesar de que esto no había sido confirmado, el público aseguraba que el intérprete de "Princesa tibetana" había engañado a las dos cantantes.

(FOTO: ESPECIAL)

Ahora, durante una entrevista con Yordi Rosado, Erik Rubín contó cómo fue este triángulo amoroso, y confirmó que estuvo saliendo con las dos al mimo tiempo: "Yo empecé a tener onda con Pau y en el inter empecé a salir con Alejandra, y obviamente nos empezamos a llevar muy bien, hacíamos muy buena pareja, entonces ya después iba Alejandra a los conciertos y eso a Paulina no le gustó", comenzó a contar.

"Entonces Paulina un día me dijo: 'Qué onda, ¿ya podemos estar tú y yo?', y yo de: 'No, pues es que yo ahorita ando con Alejandra', pero en ese inter sí teníamos Paulina y yo nuestros queveres, obviamente para Alejandra no estaba padre porque era la que salió bailando, pero yo estaba bien padre porque, pues me iba de gira y estaba con Paulina y llegaba a México y veía a Alejandra".

Tras esto, el exTimbriche contó que Paulina lo "empezó a presionar" para terminar su relación con Alejandra Guzmán, sin embargo, él solo le prometía que lo iba a hacer, pero no era verdad.

"Paulina me empezó a presionar de que 'ya, ya estuvo, si no tú y yo no vamos a tener nada', entonces yo de: 'no, no, te prometo que llegando ya, ahora si ya', llegué a México, y supuestamente iba a verla para cortarla (a Alejandra), pero obviamente no corté nada".

A pesar de que Erik Rubín le había mentido al día siguiente a Paulina que sí había finalizado su relación con Alejandra, Paulina lo descubrió, esto debido a que la 'Chica dorada' lo estuvo esperando a fuera de la casa de 'La Guzmán': “Me dice, no es cierto pendejo, yo te vi salir apenas ahorita en la mañana de su casa, ella estaba estacionada ahí”.

Al finalizar, Erik revela que al último sí término su relación con Alejandra Guzmán, pero aseguró que él se había “enamorado de las dos”.