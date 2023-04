Eran 3 líneas y sentía que era como libro de texto gratuito: Tania Rincón tras perder la voz en Hoy

La conductora Tania Rincón, quien recientemente perdió la voz en vivo durante el programa "Hoy", habló sobre lo sucedido en una entrevista para el programa "La Cotorrisa". Rincón explicó que regresaba de unas vacaciones y que el cambio de clima pudo haber sido la causa de la molestia en su garganta.

"Venía de calor, calor, de pronto aquí en México estaba lloviendo. Estábamos en el programa, con carraspera. Me tocaba un plonter, eran tres líneas y yo sentía que era como libro de texto gratuito", dijo la conductora.

Rincón afirmó que sabía que algo iba a pasar debido a la molestia en su garganta, pero trató de evitarlo. "No me escuchaba, todo fue súper raro, mis compañeros estaban así como de 'ay mamita'. No estaba entendiendo lo que estaba pasando, dije '¿a dónde se fue mi voz?'", comentó la conductora.

La conductora fue retirada del programa y enviada a su casa, donde acudió a otro trabajo en la radio. Fue allí donde recibió un mensaje que le indicó que se había vuelto tendencia en las redes sociales.