Entrenan a 'morras' en defensa personal

De una experiencia violenta nació la idea de apoyar a más mujeres, brindándoles herramientas que les dieran seguridad para recorrer las calles, sin el temor de ser presas de acoso u otros delitos, así fue como nació la asociación De Morras para Morras.

Fue en el 2018, que Jessica Sánchez junto a su hermana, decidieron actuar para ofrecer talleres de defensa personal, dirigidos especialmente a mujeres, "de morras para morras".

Y es que luego de vivir una mala experiencia, justo a la puerta de su hogar, Jessica decidió actuar. Un completo desconocido la atacó cuando pretendía entrar a su casa.

Fue ese uno de los dos factores que la motivaron a crear lo que es hoy la asociación. "Surge de dos motivos: de ver que en La Laguna estaban haciendo cosas interesantes, reuniéndose en tribus, a retomar estas concepciones de crianza colectiva, círculos de lectura, bares icónicos, etcétera. (Dijimos) queremos ofrecer algo para ellas, se junta el factor de que ambas hemos atravesado por la violencia física y psicológica".

De inmediato buscaron instructoras de defensa personal con la intención de crear espacios seguros para las mujeres.

Al año siguiente, Nancy Ortega se unió, quien es abogada y desempeña el papel de acompañante de aquellas víctimas que así lo requieren.

Gracias a su taller de autodefensa, han podido recorrer de forma física y virtual varias ciudades. Y es que, De Morras para Morras, nació en medio de la pandemia, justo cuando la violencia contra la mujer se disparó, por lo que actuaron de forma virtual, llegando a varios rincones con esta preparación de autodefensa.

Y para este 2023 y 2024, esperan llegar hasta las colonias de la periferia y zonas rurales de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, en donde han comenzado a establecer contactos para tener enlaces en esta zona de La Laguna.

Nancy y Jessica comentaron que, aunque han sido numerosos los talleres que han ofrecido, al momento ninguna de las aprendices ha requerido poner en práctica sus nuevas habilidades.

"Eso nos hace menos presas, por el hecho de que ya vas con seguridad, que ya no tenemos el factor sorpresa; cambia la manera en que te percibes y se refleja, entonces no parecemos víctimas tan fáciles. Afortunadamente ninguna de nuestras chicas nos ha comentado que haya tenido que usar las herramientas", dijo Jessica.

Por su parte, Nancy comentó que aún falta mucho por hacer, sobre todo por parte de las propias mujeres.

"Falta mucho que todos, de verdad, nos involucremos, no sólo las mujeres, y con esto no quiero decir que los hombres no se quieran sumar, si pueden a hacerlo desde sus trincheras", recalcó.

EN APOYO A VÍCTIMAS

Entre las nuevas acciones, emprendieron una actividad en apoyo a las víctimas de violencia extrema, que debido a su situación salieron de casa con las manos vacías.

Se trata de una colecta de ropa y artículos de higiene personal denominado Clóset Rosa. La recepción de apoyo terminará el 8 de Marzo para después clasificarlo y entregarlo a los refugios de la región Laguna y de otros municipios de Coahuila y Durango.

La campaña es una réplica de la actividad que recién inició otro grupo de apoyo hacia estas víctimas de violencia, llamado Cruces x Rosas, originario de la Ciudad de México, y que llamaron Clóset CXR.

Según Nancy Ortega y Jessica Sánchez, de acuerdo a la respuesta que se tenga de esta primera campaña, se espera repetirla en los próximos años.