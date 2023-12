Entregan el Premio Nacional de Deportes 2023

El Palacio Nacional se convirtió en un centro deportivo ya que fue el punto de reunión de los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2023, reconocimiento que entregó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los galardonados fue Eddy Reynoso, quien ganó en la categoría de entrenador. Estuvo acompañado de su papá "Chepo" Reynoso y sus hijas, así como de Saúl "Canelo" Álvarez, quien incluso subió al estrado a petición de AMLO.

"Me siento muy orgulloso y feliz por todo lo que me ha pasado en el boxeo. Fue un honor haber compartido este día con deportistas que están triunfando en el extranjero, con atletas paralímpicos que han dejado huella en nuestro deporte", dijo el integrante del "Canelo Team".

Randy Arozarena, actual jardinero de los Rays de Tampa Bay, acudió a la ceremonia como parte del equipo de la Selección Mexicana de Beisbol, la novena recibió el premio en la categoría de deporte profesional por obtener el tercer puesto en el Clásico Mundial que se disputó en marzo, y en el que el equipo terminó en el tercer lugar.

Luis Urías, José Urquidy, Giovanni Gallegos y el mánager Benjamín Gil estuvieron en el evento y también recibieron la medalla en manos del mandatario mexicano.

"Este año 2023 ha sido el año más importante para el beisbol en la historia de México, esperemos que sea un trampolín, esto motiva a los jóvenes", comentó Benjamín Gil, mánager de la novena mexicana.

Aunque los reflectores se los llevó Randy Arozarena, porque cuando recibió el premio en manos de López Obrador, posaron para la foto oficial con la "Randy-Señal".

López Obrador, Arozarena y la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Muller, sonrieron a las cámaras con los brazos cruzados.

"Agradecido, me siento muy emocionado, es un gran gesto que el pueblo mexicano me haya adoptado como su hijo, y yo siempore voy a estar para México y me siento muy agradecido con Dios, con la vida por tanto apoyo tanto amor y tanto cariño que me han brindado", dijo Arozarena.

La arquera Alejandra Valencia ganó en la categoría no profesional y confesó que es un logro importante en su carrera: "Cierro el año de buena manera porque es una recompensa del trabajo de todo lo que he venido haciendo", incluso reconoció que pasó por su mente que "no lo iba a ganar nunca, pero el haberlo ganado fue un gran cierre de 2023".

También ganaron el Premio Carlos Sansores, de taekwondo, al nadador paralímpico José Arnulfo Castorena y a la árbitra de baloncesto Blanca Casale.

Jorge Luis Martínez, de patinaje sobre ruedas, fue premiado por su trayectoria destacada y la Secretaría Nacional de la Defensa por el impulso a la práctica del deporte.

ENTREGAN ESTÍMULOS

México logró una histórica participación en los Juegos Panamericanos Chile 2023, al terminar tercero del medallero, con 142 preseas (52 de oro, 38 de plata y 52 de bronce). Esos resultados fueron reconocidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien repartió 230 millones 320 mil pesos entre toda la delegación.

El primer mandatario entregó los estímulos a los atletas que participaron y ganaron alguna medalla en la justa continental. En total, acudieron 640 deportistas y cada uno recibió un monto de 240 mil pesos, sólo por participar.

Quienes subieron al podio recibieron una cantidad extra, dependiendo del color del metal. Quienes se colgaron oro, recibieron 760 mil pesos; los de plata 500 mil, y los de bronce 350 mil.

López Obrador recordó que el dinero es recaudado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.