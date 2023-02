Entrega Alejandro Sanz su corazón a Torreón

A inicios de la década de los 90, la historia de Alejandro Sanz comenzó a escribirse en la música y México le ha dado bastantes capítulos que siempre terminan con un final feliz, como ocurrió anoche.

Tras presentarse en la Ciudad de México con dos llenos totales, el español llegó "pisando fuerte" a Torreón, avalado también por otro "sold out" dentro su gira "Sanz en Vivo", que le permitió tener "el alma al aire" en la Comarca Lagunera.

El 8 de octubre de 2016, fue la primera vez que Alejandro Sanz vino a la región y previamente dijo a El Siglo de Torreón que lamentaba bastante no haber venido a estas tierras, pero que eso se solucionaría ese día.

"No sé cómo después de 25 años yendo a México no había ido a Torreón, pero bueno vamos a poner remedio a ese error y por fin vamos a estar ahí con todas las ganas del mundo", dijo y luego volvió el 13 de octubre de 2019 y este martes retornó al Coliseo Centenario, para dar su tercer show en la región, con todo.

La presentación del madrileño sirvió también para que el Coliseo celebrara sus primeros 15 años de vida, en los que han desfilado estrellas de todos los géneros y para todos los gustos y edades.

En pleno día de San Valentín, evidentemente llegaron parejas de enamorados que optaron por festejar junto a Sanz, como el caso de Perla Muñoz y Alfonso de la Torre.

"Alejandro es grande, es un hombre hecho talento que nos ha hecho llorar y sonreír con sus canciones y qué mejor que estar hoy -ayer- aquí con él y de la mano de mi novio", dijo Perla a esta casa editora.

Pero no solo había parejas, entre el público se encontraban grupos de amigos, familias y hasta niños con sus padres.

La emoción en el lugar era vasta. A la audiencia se le veía feliz y ansiosa por ver a Alejandro, quien irrumpió en el escenario a las 8:40 de la noche, sonriente y con toda la actitud de enamorar, por tercera vez, a los laguneros.

El nacido el 18 de diciembre de 1968 no estaba solo en el entarimado. Lo acompañaron ocho músicos y dos coristas. Todos, en complicidad con la audiencia, gozaron de una gran velada.

Nostalgia, amor, desamor, alegría y hasta denuncia social se desbordaron entre el respetable gracias a cada una de las rolas que eligió Sanz en el repertorio.

No es lo mismo, Lo que fui es lo que soy y Deja que te bese fueron las primeras canciones que el también activista presentó. Los asistentes las corearon de principio a fin, mientras captaban cada movimiento de Ale con sus teléfono móviles.

Con una playera negra y pantalón verde militar, el astro saludó a su audiencia de la Comarca Lagunera, no sin antes recibir un peluche del doctor Simi.

"Buenas noches. ¿Qué tal va la cosa?, hace tres años que no nos veíamos, demasiado tiempo. Estamos felices de estar hoy - ayer- aquí retomando nuestras viejas costumbres que son entregar y recibir energía. Gracias a todos por estar con nosotros, todos los que estamos aquí arriba en el entarimado, teníamos el sueño de subirnos a un escenario como este de Torreón; el sueño que no se me cumplió fue jugar como Messi", dijo.

El escenario era enorme y la producción impresionante, no por algo tuvo que se transportada a Torreón en más de cinco trailers. Grandes pantallas la reforzaron.

"Alejandro te amo", "Me quiero ir contigo Alejandro" y "Chiquitito, ya no te vayas de Torreón" fueron algunos de los gritos que se escuchaban en el recinto que lució abarrotado.

Sanz continuó su espectáculo con sus clásicos El alma al aire, La música no se toca y Mi marciana, pero cuando llegaron La fuerza del corazón y Amiga mía, las voces del cantante y el público se volvieron himnos dignos de recordar.

Pocas veces el español interpreta "covers", sin embargo, esta vez le pidió prestado a su amigo Sabina la canción Contigo, esa que dice, "Yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero besar tu cicatriz, yo no quiero París con aguacero ni Venecia sin ti".

A lo largo de la velada sonaron más temas como Desde cuando, Looking for Paradise y por supuesto Corazón partío.