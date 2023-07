Enrique Alfaro niega rompimiento con Movimiento Ciudadano

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aclaró que no hubo "vació" en la convención de Movimiento Ciudadano y por tal, tampoco un rompimiento, pero dejó claro que su actividad partidista terminó y se dedicará a "ser un buen gobernador".

"Reitero lo que dije en el mensaje, mi actividad partidista terminó, estoy fuera de eso, voy a concentrarme en ser buen gobernador, estamos concentrados en que a Jalisco le vaya bien", dijo Alfaro en conferencia de prensa de este lunes.

También, señaló que "no hubo ningún vacío en la convención de MC, hay pleno respeto a la vida del partido, no hay un rompimiento. Los que no asistieron (al Consejo Nacional) es porque son funcionarios públicos".

Al respecto, Enrique Alfaro dijo que le tiene un "enorme cariño" a Dante Delgado, ya que sin él, no sería gobernador.

"Estaré siempre dispuesto a platicar con mis compañeros y si me invitan mis amigos, ahí estaré con mucho gusto. El día que gusten que platiquemos, platicamos, aclarando lo que ya dije, que mi participación partidista está concluida".