Enfrentan la

Hace unos días, trascendió que algunos usuarios de redes sociales pidieron la cancelación de la canción, Mujeres, de Ricardo Arjona por considerar su letra machista.

Para varios internautas, diversas estrofas de la melodía dañan la lucha femenina en contra de las actitudes machistas.

Señalan también que hoy en día, las personas pueden o no terminar en pareja y además en la actualidad la mujer ya no está al servicio del hombre, cuya ideología venía de familias de antes, en donde los padres de familia inculcaban a sus hijas a ser solo amas de casa y dedicarse a sus maridos.

Mujeres no ha sido la única rola señalada en los últimos años por las redes sociales y la Generación Z. Hay más, muchas más.

Fue por medio de Twitter en donde el usuario Miguel Landa Blanco arremetió en contra de Los Ángeles Azules por su canción, 17 años.

"Si usted hace una fiesta, tenga la decencia de nunca poner la canción 17 Años de Los Ángeles Azules. Su letra habla de cómo un hombre viejo se aprovecha de una niña. ¿Por qué la gente pone esta canción con un contenido evidentemente condenable?", posteó.

Su comentario se viralizó y otras personas coincidieron con él, en tanto que unos más apoyaron al grupo y al contenido de la melodía.

Los Ángeles Azules contestaron la polémica a través de una foto en donde se ven dos jóvenes en lo que parece ser una feria. "De esto trata 17 años, fin del comunicado".

En esa misma controversia entró 40 y 20 del fallecido José José, pues ciertos usuarios criticaron en las redes las relaciones en las que hay diferencias abismales de edades.

Otra canción que de plano si fue cancelada, pero no por la Generación Z sino por sus mismos creadores, ha sido Ingrata de Café Tacvba.

La melodía salió de los "set list" de los conciertos de los tacvbos y las razones las explicó el vocalista, Rubén Albarrán, al diario La Nación.

"Ahora sí estamos sensibilizados, sí sabemos de los problemas (Machismo y violencia). Y yo, personalmente, no estoy interesado en apoyar la violencia de género. Mucha gente puede decir que es sólo una canción. Pero las canciones son la cultura, y esa cultura es la que hace que ciertas personas se sientan con el poder de agredir, de hacer daño".

La canción, Quédate en Madrid, de Mecano enfrentó tremenda censura en el programa Operación Triunfo España por incluir la palabra "mariconez" en su letra.

"Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez", decía Ana Torroja al cantarla. En la emisión la palabra "mariconez" fue cambiada por "gilipollez", lo no fue del agrado de Torroja.

"YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor", dijo al respecto en un tuit publicado en octubre de 2018.

La banda Molotov se ha enfrentado a la cancelación en dos ocasiones. Primero por la portada de su disco ¿Dónde jugarán las niñas? y luego por su canción Put...

En la carátula de dicho álbum aparece una mujer con uniforme escolar, recostada y con la ropa interior abajo.

Al ver esta portada, la usuaria @Yareliciusss de Twitter escribió: "Me quedo con mi generación de cristal que busca que todos seamos iguales y no que se sexualice a la mujer para todo", haciendo eco en redes sociales.

Posteriormente, Christian Chávez, denunció que Put… lastimó mucho a la comunidad LBGT+ hace años y en su caso, él dice que se escondía en los baños de los bares cuando sonaba.

"Vi una entrevista que se le hizo al grupo Molotov, en la cual aseguran que el tema Put... es un tema de la comunidad LGBTQ+; no señores, no se equivoquen, es una canción que por lo menos en mi caso, y yo sé que en el caso de muchas personas, cada vez que sonaban los primeros acordes, teníamos que correr a escondernos al baño, teníamos que salir a otro lugar o éramos violentados", dijo.

Ante las palabras de Chávez, Molotov no se quedó atrás y Randy Ebright le contestó que si él se hallaba seguro de sus preferencias no tenía por qué sentirse ofendido.

"Hay que entender el contexto y el uso de las palabras en México. Allí se ha convertido en un himno. Si tú estás orgulloso de ser quién eres, no hay que sentirse ofendido", externó.

Algunos miembros de otras generaciones, como los Millenials y la X, han defendido estas canciones y han acusado que las que escuchan los de la Cristal, en gran parte reguetón, son sexistas y violentas y difunden, en ocasiones, uso de drogas.