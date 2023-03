Enfatizan obras hechas por mujeres en exposición El Museo del Prado en Torreón

El Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), a través de su Coordinación de Artes Visuales, ha impartido recorridos esta semana sobre la exposición El Museo del Prado en Torreón, que actualmente se exhibe en la Plazuela Juárez, junto a la Plaza Mayor y que incluye 56 reproducciones a tamaño real pertenecientes a este museo español.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se ha enfatizado en las obras de las cuatro artistas que participan en la muestra: Artemisia Gentileschi, Rosa Bonheur, Sofinisba Anguisola y Clara Peeters.

Presencia femenina

(RAMÓN SOTOMAYOR)

Los recorridos, que comienzan todas las mañanas a las 10:30 horas, son impartidos por la maestra Patricia G. Santiago, artista lagunera y coordinadora de Artes Visuales en el IMCE. A manera de introducción, también analiza la mirada sobre la figura femenina que han tenido pintores como Sandro Boticelli con La historia de Nastasio degli Onesti (1445) o Fernando Yáñez de la Medina con Santa Catalina (1510), entre otros.

Respecto a las obras de artistas mujeres, Patricia G. Santiago comienza analizando la pintura Isabel de Valois sosteniendo un retrato de Felipe II, de Sofonisba Anguissola (1561-1565). Se trata de una artista nacida en Cremona, en 1535 y fallecida en Palermo, en 1625. Perteneció a una familia acomodada de Cremona y recibió educación en pintura junto a sus cinco hermanas y parece en los escritos de Giorgio Vasari, quien solía escribir sobre los pintores renacentistas.

“Es una pintura que tiene como a maestro a Bernandino Campi. Sofonisba se hace pintora de la corta por derecho propio y resulta ser muy virtuosa e inteligente. En estos mundos tienes que ser mucho más inteligente para estar. Se caracteriza porque en sus pinturas pone este tipo de atributos: Isabel de Valois con un retrato de Felipe II. Su composición no es tan natural, es más austera, pero por derecho propio se convierte en una pintora muy famosa e interesante”, indica Patricia G. Santiago durante el recorrido.

Otra de las pintoras es Clara Peeters, artista flamenca originaria de Amberes (actual Bélgica), quien participa con Bodegón de flores, copa de plata dorada, almendras, frutos secos, dulces, panecillos, vino y jarra de peltres (1611). Todos los datos que se tienen de Peeters proviene de sus propios cuadros. Según información del Museo Nacional del Prado, su lugar de nacimiento no está documentado, pero existen razones para pensar que desarrolló su carrera en Amberes, pues al menos seis de los soportes que empleó para sus cuadros provienen de esa ciudad.

(RAMÓN SOTOMAYOR)

“Casi no se sabe mucho de su biografía. Se logra hacer la referencia de dónde estuvo trabajando. Se empiezan a recopilar los cuadros, ella los firma y se sabe más o menos quiénes fueron sus maestros y sus clientes. Es una pintora cuya representaciones son un poco más visuales, por la utilización de lentes o de cámara oscura”.

La siguiente artista abordada es la romana Artemisia Gentileschi, hija del pintor Orazio Gentileschi, quien expone Nacimiento de San Juan Bautista (1635). La creadora pictórica nació en Roma, en 1593 y murió en Nápoles, en 1652. Se formó en un caravaggismo suavizado y mostró preferencia por tonos más dramáticos, como los empleados en este óleo sobre lienzo. También se le considera protagonista en la metamorfosis de la pintura napolitana de 1630.

“Artemisia quiere dedicarse a pintar, pero la quieren casar. Ella se rehúsa y la someten a juicio. Imagínate, siendo en esa época pintora y no quererse casar, hablaba de una mujer que no estaba ‘comprometida’ con los cánones y las normas. En sus pinturas vemos representaciones a la usanza italiana: religiosas con características contemporáneas. De sus primeras pinturas es Susana y los viejos (1610), que habla sobre una búsqueda o de un planteamiento de lo femenino, desde lo que se debe de pintar. Después hace escenas de decapitaciones bíblicas, donde se ven cuchillos y sangre. Es muy gore para su época, me parece, más tratándose de una mujer. Eso habla de un poder femenino que puede expresar en su pintura”.

La última obra hecha por una mujer en la exposición El Museo del Prado en Torreón, se titula El Cid (1879) y fue pintada por la francesa Rosa Bonheur. Nacida en Burdeos, en 1822 y fallecida en Thomery, en 1899, fue una pintora académica del siglo XIX con gran reconocimiento y especializada en temas rurales y animales. En este óleo sobre lienzo plasma el rostro de un león macho, en una contemplación directa propuesta por la artista.

(RAMÓN SOTOMAYOR)

“Aquí vemos la subjetividad a través de la pincelada, la majestuosidad del personaje y también de la composición. El cuadro está a tamaño real y este cuadro causó mucho impacto porque es un personaje, ya no es un objeto. A diferencia del primer panel medieval y de las pinturas renacentistas, la mirada ya te está hablando de la pintora a través del personaje del león. Se inviste de este personaje, de alguna manera ”.

Según Patricia G. Santiago, algunos comunes denominadores en estas cuatro obras de mujeres que se incluyen en las 56 que conforman la exposición, radican en rasgos como lo emotivo o la generosidad.

Añadió que desde este miércoles 8 de marzo y hasta el próximo domingo, el IMCE montará una exposición similar con ocho obras de autoras laguneras pertenecientes a la muestra Mujeres del Acervo, como María Vigné, Angélica Poblador, María Estela de Argumedo, Patricia Hernández, María Esther Aguirre, Ionne Villarreal, entre otras.

Este miércoles también se ofrecerán recorridos gratuitos por la exposición a partir de las 10:30 horas y a las 19:00 horas.

Cabe destacar que las obras permanecerán en el sitio durante las actividades por la marcha del 8M.