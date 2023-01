Apenas si llegamos a poco más de la mitad de enero y decenas de famosos han dado de qué hablar volviéndose virales en todas las redes sociales.

Día a día, estrellas de todos los ámbitos han dado tremendas sorpresas, lo que también las ha llevado a ser parte de las tendencias, ya sea de Twitter o TikTok.

El caso más reciente es el de Ángela Aguilar, quien se volvió tendencia en redes sociales luego de que se filtrara un supuesto video íntimo de la cantante, lo que ha provocado todo tipo de reacciones al respecto. Algunos dicen que es real y otros que es un montaje.

La noche del martes se viralizó una serie de fotografías censuradas donde presuntamente se veía a la intérprete en toples. Dicha imagen habría sido sacada de un video que circulaba también a través de Twitter.

Y el mismo martes Jorge Salinas se puso en aprietos, quien ha sido acusado de infidelidad tras muchos años de ser la pareja de Elizabeth.

El martes, la revista TV Notas publicó unas fotografías en la que aparece Salinas aparentemente dando un beso a una mujer, que no es otra, sino su nutrióloga, Anna Paula.

Hasta el cierre de esta edición, ni Jorge ni Elizabeth opinaron sobre el tema, pero sí lo hizo la doctora.

"Lo que he tenido con Jorge es completamente profesional. Él en algunas ocasiones no tiene tiempo de acudir al consultorio y por sus medicamentos y personalmente he sido yo quien se los entrega fuera de las instalaciones, no ha habido más. Por desgracia se hacen malentendidos, pero eso es lo que yo quisiera comentar", contó al programa Siéntense quien pueda.

Previo a Ángela y Jorge Salinas, fue Babo, de Cartel de Santa, y gran amigo de Los Dos Carnales el que se viralizó, pero no es algo que le haya asustado, al contrario, le encantó.

Y es que salió a relucir un videoclip de Babo, el cual fue compartido a través de su cuenta de OnlyFans, en el que se ven varias escenas con mujeres desnudas, además de que se deja al descubierto su parte íntima en varias partes del video, lo que generó cientos de comentarios y memes en Internet.

El miércoles 11 de enero, Shakira estrenó una canción junto a Bizarrap en la que le da con todo a su ex, Gerard Piqué y a su nueva novia, Clara Chía.

El tema sigue siendo una locura y muchas marcas aprovecharon la letra de la rola para hacer campañas de sus productos, además de que ahora bastantes mujeres traen de moda las frases: "Una loba como yo no está pa' ti como tú" o "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Por su parte, Gerard le ha contestado a Shakira con diversas indirectas que ha puesto en sus sitios de la web.

Gloria Trevi también ha sido tendencia luego de que a inicios de la semana, interpusiera una demanda contra Chumel Torres, a través del abogado Sergio Ramírez, por daños a la moral, luego del que presentador expresara frases como, "Gloria no canta, trata".

Luego de enterarse de la querella, Chumel Torres dijo en Twitter lo siguiente: Ya no me demanden. O bueno. Atiendan sus demandas primero y luego ya".

Los influencers Mona y Gero han tenido distintos problemas que han salido a la luz en este mes de enero.

Gero se molestó con Mona por su supuesto deseo de hacer una cuenta de OnlyFans y después ella dijo que él le debe un millón de pesos de las ganancias obtenidas de ambos por sus videos.

Dentro del certamen Miss Universo, que tuvo lugar el pasado sábado, se generó una controversia, luego de que varios usuarios de la red comentaran que fue extraño que Estados Unidos, que fue sede del evento, ganara la corona.

Pero quien empezó el año con tremendo escándalo fue Bad Bunny.

El cantante se encontraba en la bahía de Santo Domingo, República Dominicana, cuando una joven intentó tomarse una "selfie" con el artista, quien le quitó su celular y lo arrojó al agua,

Su acto fue grabado y recorrió el mundo entero en poco tiempo. Muchas personas cancelaron al boricua, tan es así que sus números en Spotify bajaron. Se dice que se retirará por un año de los escenarios.

En controversia

Ellos se han viralizado

Gloria Trevi y Chumel Torres.

Bad Bunny

Jorge Salinas y su nutriológa.

Shakira y Gerard Piqué.