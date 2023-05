Encuestas por la gubernatura de Coahuila; así funciona y esto representa la tendencia del ejercicio de El Siglo

Como cada mes y en cada proceso electoral, El Siglo de Torreón realizó un análisis de los datos de 16 casas encuestadoras respecto a la gubernatura de Coahuila, un ejercicio que permite, con estricto valor metodológico, observar cómo se han comportado las tendencias y variaciones en la intención de voto para los diferentes partidos, alianzas o candidatos.

El Siglo no realiza ningún tipo de encuesta, pero sí da seguimiento a los resultados de las empresas que son consideradas por el Instituto Nacional Electoral (INE), y analiza sus datos con su equipo de SigloDATA.

SABER DIFERENCIAR

Para entender este ejercicio, el analista económico y enfocado en desarrollo regional, Daniel González, aclaró que primeramente es necesario conocer la diferencia entre los diferentes tipos de prácticas similares que existen, como los sondeos, las encuestas y los censos.

Un sondeo, por ejemplo, aporta información cuantitativa, pero sin una base científica, sin niveles de confianza, sin márgenes de error, y sin herramientas de la probabilidad estadística que nos puedan dar certeza. Consiste básicamente en preguntar a la población en general sobre un tema en particular.

La encuesta, por su parte, requiere una herramienta matemática, rigor metodológico, máximos de error, así como valor científico y estadístico para encontrar tendencias, lo que podría interpretarse como una huella a través del tiempo.

El censo, en tanto, implica aun mayor rigor metodológico y analiza el total de la población.

Lo que El Siglo realiza en ejercicios como el publicado este 4 de mayo sobre las elecciones para la gubernatura de Coahuila, es recabar los datos de un total de 16 encuestas de diversas fuentes, medios o empresas privadas, y presentar un análisis al lector.

QUÉ TOMAR EN CUENTA

Para este ejercicio, una fuente de aporte es también el análisis de la metodología de cada una de las encuestadoras. Cómo preguntan, cuál es su particularidad y encontrar el modo de que puedan agruparse, por ejemplo, con los que recaban información casa por casa, como Mitofsky, Reforma, El Financiero o María de las Heras; los que hacen uso de robots o llamada telefónica, y quienes realizan ejercicios a través de redes sociales, aunque con menor rigor metodológico.

Análisis de El Siglo de Torreón. (INFOGRÁFICO CON DATOS DE SIGLODATA Y DISEÑO DE JOSÉ DIAZ)

Asimismo, el analista Daniel González incidió en la importancia de considerar el número de encuestados, pues casas encuestadoras, empresas o medios como Electoralia, Encuestas México y El Universal o Mitofsky emplean un mayor número de encuestados que otras, lo cual también entra dentro del ejercicio que realiza El Siglo.

Asimismo, se considera el hecho de que hay encuestadoras que no presentan el número de rechazos, mientras que otras sí lo hacen. Y también hay encuestadoras que no informan el dato de quienes responden con un "no sabe" o un "no quiere decir".

EL APORTE DE EL SIGLO

Para cerrar, el analista Daniel González destacó que el ejercicio realizado por El Siglo respecto a las elecciones por la gubernatura de Coahuila permite conocer variaciones y tendencias de voto a lo largo de los meses y particularmente durante las campañas.

Con el análisis de las 16 encuestas, se puede observar, por ejemplo, diferencias entre la intención de voto por partido o por candidato, como en el caso de lo que arrojan los datos de Electoralia, específicamente con Ricardo Mejía Berdeja, del PT, y Armando Guadiana Tijerina, de Morena.

Además, utilizando herramientas de probabilidad estadística, es posible obtener un promedio de las encuestas con el objetivo de determinar una media de los datos de estas 16 casas encuestadoras, medios o empresas privadas.

Metodología del análisis de El Siglo de Torreón. (INFOGRÁFICO CON DATOS DE SIGLODATA Y DISEÑO DE JOSÉ DIAZ)

Así, se puede ver por ejemplo que Manolo Jiménez Salinas, del PRI, PAN y PRD, ha mostrado una tendencia positiva de crecimiento, en tanto que Guadiana y Mejía Berdeja pasaron prácticamente de un empate técnico a una tendencia negativa para el candidato de Morena y un estancamiento en las variaciones o cambios mínimos para el aspirante petista.

Es importante recalcar la relevancia de estas tendencias, al margen de que ocurran factores extraordinarios, indicó el analista económico, quien reiteró que este ejercicio como tal, no representa una encuesta o postura de El Siglo, sino un aporte de cara a la jornada electoral del próximo 4 de junio.

