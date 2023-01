Encuentran hogar 6 canes en Feria de adopción en Torreón

El domingo se llevó a cabo la feria de adopción del Centro de Control Canino en Torreón, en donde además se realizó una campaña de esterilización, vacunación y desparasitacion de mascotas, en las mismas instalaciones del lugar.

Alrededor de seis canes lograron ser adoptados por distintas familias, luego de firmar un contrato de adopción y escuchar una charla de adopción responsable.

Destacó que la mayoría de los perritos que se encuentran en el lugar recién acaban de llegar al centro, y la mayoría son cachorros que aún no pueden ser dados en adopción.

Elizabeth Torres, encargada del Centro, indicó que de igual forma, familias laguneras llevaron a sus canes y felinos para ser vacunados y desparasitados, esto con la finalidad de evitar otro tipo de enfermedades que se puedan presentar en las mascotas.

Destacó que quienes no puedan asistir a las instalaciones de Control Canino, las cuales se encuentran a 300 metros del Periférico, hacía la carretera Santa Fe, pueden estar pendientes de la pagina de Salud Pública Municipal, en donde se publica frecuentemente sobre las colonias a las que se les va a llevar el apoyo con la veterinaria móvil.

Torres pidió a las familias torreonenses ser más empáticos y ser responsables de las mascotas que tienen, además recordó que el maltrato animal ya es penado en el estado, por lo que pidió que en caso de ser testigos de un evento, se acerquen al Tribunal de Justicia Municipal para realizar la denuncia correspondiente con las evidencias del maltrato.

"El maltrato animal ya es penado, que va más allá de los golpes, ya también es que no cumplas con el bienestar de los animales, que no tenga su alimento de forma adecuada, que las condiciones en las que se encuentre sean precarias, es decir, que no se recojan sus desechos, entre otros aspectos".

Torres enfatizó que quienes tengan mascotas sean responsables y hagan las esterilizaciones para evitar más perros en la calle, asimismo solicitó que en caso de haber un perro callejero en alguna colonia, los mismos vecinos puedan realizar la adopción y evitar que lleguen a la perrera, ya que corren el riesgo de ser sacrificados.