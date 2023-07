Encuentra todo en México

Marcus Ornellas no se puede quejar porque ahora sí que México le ha dado todo: amor, trabajo y cariño.

El actor brasileño, quien es aficionado del Club Santos Laguna, habló con este diario de su relación con este país y su labor en Eternamente amándonos, que está por llegar a su final.

"Mi carrera de actor empezó aquí en México... que es mi base, mi casa, aquí vivo y mi corazón es mexicano. Estoy agradecido con el apoyo del público.

"Encontré aquí al amor de mi vida (Ariadne Díaz) y el amor incondicional que es el de padre a hijo. Muy feliz siempre de estar en la República Mexicana", comentó vía telefónica.

Para el artista, formar parte de Eternamente amándonos, ha sido un acierto en su carrera, del cual se siente orgulloso.

"Estamos muy contentos con este proyecto. En México nos ha ido muy bien, hemos rebasado por mucho las expectativas del canal e incluso de nosotros. La verdad es que al público le ha encantado. Es el proyecto más amoroso y armonioso en el que he estado. Todo el equipo nos hemos vuelto una gran familia".

En cuanto a su personaje, "Rogelio Iturbide", Ornellas manifestó que ha evolucionado de una forma que a él le ha gustado bastante.

"Es un personaje que desde un inicio representó un reto. En unas cosas nos parecemos y en otras no, es un hombre muy trabajador e independiente, pero a la vez vive con su mamá a sus 40 años y aún depende bastante de la opinión de ella, algo que yo no hago, pues me fui de mi casa de los 17 años. Sí, me importa la opinión de mi mamá, pero no tomo decisiones basadas en lo que me dice. Me ha sido complicado entender la co-dependencia de 'Rogelio'".

Marcus manifestó que la química con Alejandra Robles Gil, cuyo personaje "Paula", es quien está ligado sentimentalmente a "Rogelio" ha sido innegable, y además admitió que le ha encantado laborar con Diana Bracho; ella encarna a "Martina".

"Alejandra es una gran compañera, se ha vuelto una gran amiga desde el 'casting' que hicimos juntos. A menudo tiene buena actitud. En cuanto a Diana, es un ángel, una maestra, un gran ejemplo de disciplina, entrega y pasión por este trabajo, la quiero mucho y eternamente me la llevo en el corazón con mucho cariño".

Marcus informó que Eternamente amándonos se encuentra en su recta final y aseguró que cerrará de la mejor manera.

"Terminamos el 11 de agosto. Se hicieron 120 capítulos y cada uno nos tiene al borde del sillón, es una historia muy ágil y entretenida, además de muy real. Tenemos un público cautivo todos los días".

Marcus realizó un balance de vida, compartiendo que le ha pasado de todo.

"Tengo muchas cosas que agradecer. He tenido buenos momentos y malos también, gracias a eso, lo bueno y lo malo, aquí estoy y he aprendido de eso. Aquí no es ganas o pierdes, es ganas o aprendes".

En la charla era inevitable hablar del Santos Laguna, equipo que conoció gracias a su maestro René Pereyra, quien es originario de Torreón.

"Quiero ir a Torreón a apoyar al Santos Laguna en uno de sus próximos juegos. Me encantó su nuevo jersey, ya tuve la oportunidad de verlo".